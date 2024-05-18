موقع فرنسي يتحدث عن "فرصة" لمشاركة عبد المنعم في دوري أبطال أوروبا.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يمكن أن ينضم مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم، إلى أحد الثنائي المصري المحترف محمود حسن تريزيجيه في الدوري التركي أو مصطفى محمد في الدوري الفرنسي.

وكشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، اهتمام ناديين يلعبان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بضم أفضل مدافع في قارة أفريقيا حاليا، حسبما وصف، وهما جالاتا سراي التركي وموناكو الفرنسي.

ويشارك موناكو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما حصد المركز الثاني في الدوري الفرنسي، فيما لم يحسم موقف جالاتا حتى الآن، إذا كان سيتأهل مباشرة أو عن طريق الملحق، ولكن في كلتا الحالتين الفرصة أمامه.

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