مي عز الدين تتألق بالزي الفرعوني في أحدث ظهور

شاركت الفنانة مي عز الدين، في تريند الصور الفرعونية الجديد بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتألقت مي عز الدين بصور الذكاء الاصطناعي بملابس الملكات الفرعونية، ولاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها ومتابعيها .

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، واسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند.

كما سيشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.

