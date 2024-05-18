مفاجأة.. شرط جزائي سري يتيح لنجم ليفربول الرحيل إلى ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وسائل اعلام انجليزية ان نجم وسط ليفربول ومنتخب الارجنتين الكسيس ماكليستر يملك شركا جزائيا سريا في تعاقده مع ليفربول قدره ٦٠ مليون جنية استرليني .

وكانت تقارير صحفية انجليزية قد أكدت ان نادي ريال مدريد الأسباني مهتم بضم نجم وسط ليفربول وانه قد يستغل الشرك الجزائي لضم ماكليستر دون موافقة ليفربول .

وكان الكسيس ماكليستر انضم إلى صفوف ليفربول الصيف الماضي قادما من نادي برايتون مقابل ٣٥ مليون جنية استرليني وبالفعل نجح في فرض نفسه اساسيا في تشكيلة المدير الفني الألماني يورجن كلوب حيث شارك في ٤٥ مباراة في جميع المسابقات وسجل سبعة أهداف وصنع ستة اهداف أخرى.

وأشارت صحيفة ذي صن الانجليزية ان تعاقد الكسيس ماكليستر مع ليفربول به شرط جزائي قدره ٦٥ مليون جنية استرليني ( ٧٠ مليون يورو ) مشيرة إلى اهتمام نادي ريال مدريد الأسباني بضم ماكليستر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض رحيل النجمين الكبيرين الألماني توني كروس و الكرواتي لوكا مودريتش والارجح انتهاء مشوارهما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي و يسعى كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد لتجديد خط وسط الفريق الملكي وربما تكون البداية بالتعاقد مع ماكليستر .