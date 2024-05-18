هاري كين يثير قلق جماهير منتخب انجلترا قبل يورو ٢٠٢٤

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الديلي ستار البريطانية ان خالة من القلق تسود الجهاز الفني لمنتخب انجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت بسبب الأنباء حول إصابة هاري كين نجم هجوم منتخب انجلترا ونادي بايرن ميونخ الألماني.

وكان الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني قد أعلن استبعاد هاري كين من تشكيلة فريقه امام هوفنهايم في اخر مبارياته في الدوري الألماني لكرة القدم بسبب إصابة يعاني منها هاري كين في الظهر .

وقتل توماس توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة الديلي ستار البريطانية : تم استبعاد هاري كين من تشكيلة البايرن امام هوفنهايم حيث يعاني من آلام شديدة في الظهر وكانت على أعلى مستوى خلال مباراتنا امام ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوربا لكنها أصبحت غير مكتملة الان ولذلك فقد سافر إلى انجلترا وهو الآن تحت رعاية اطبائه هناك .

إصابة هاري كين سببت قلقا كبيرا لجاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا بسبب أهمية المهاجم الفذ والهداف الاول لمنتخب انجلترا قبل اقل من شهر على انطلاق يورو ٢٠٢٤ في ألمانيا حيث سينثل غيابه حال حدوثه ضربة قوية للغاية للمنتخب الأنجليزي الذي سيعلن عن قائمته المبدئية لليورو يوم الثلاثاء المقبل

يذكر ان منتخب انحلترا يتواجد في المجموعة إلى جانب كل من الدانمارك و سلوفينيا و صربيا .