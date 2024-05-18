صلاح يودع كلوب برسالة مؤثرة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه محمد صلاح، نجم ليفربول رسالة خاصة إلى مدربه الألماني يورجن كلوب قبل رحيل المدرب عن الريدز.

، وقال صلاح عبر تصريحات على شبكة سكاي سبورتس، : "أول اتصال بيننا كان يفسر لي المشروع لكى انضم للفريق، كان يبني فريقا جديدا، وكان يريدني اللعب على الجهة اليمنى بوجود ساديو ماني على اليسار وروبرتو فيرمينو في المنتصف".

وأضاف نجم منتخب مصر،" كلوب قال لي إن مستواى سيتطور ووعدني بإعطائي الحرية التي أريدها، ثم قلت له حسنا أنا قادم، وتستطيع رؤية ما حدث بعد ذلك".

وأضاف محمد صلاح، "تواجدنا أنا وكلوب معا لمدة 7-8 أعوام، لدينا العديد من الذكريات، لكن ذكرى تتويجنا بلقب الدوري عندما فاز تشيلسي على مانشستر سيتي، وكذلك الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا، أشياء عاطفية، ستبقى في ذاكرتي دائما".

وأتم نجم ليفربول تصريحاته قائلا، "لأكن صادقا هو طورني كلاعب وأنا ساعدته كثيرا، ساعدنا بعضنا البعض بطريقة كبيرة للغاية، وأعطينا كل شيء للنادي من أجل التتويج بالألقاب، لكن على المستوى الشخصي إذا حدثت لي مشكلة أستطيع اللجوء له وطلب نصيحته، التواصل بيننا سيبقى للأبد، هذه ليست مجرد علاقة عمل".

وينتظر أن يقود الألماني يورجن كلوب مباراته الأخيرة مع الريدز، فى مواجهة ضيفه فريق وولفرهامبتون، فى السادسة مساء غد، الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.