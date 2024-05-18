تشافي يشعر بالثقة والهدء رغم تقارير إقالته

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : أصرّ تشافي هيرنانديس مدرب برشلونة على أنه لا يزال يشعر بثقة رئيس النادي جوان لابورتا على الرغم من التكهّنات حول مستقبله، وذلك عشية مواجهة رايو فايكانو الأحد في المرحلة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت تقارير صحافية الجمعة إلى أن تشافي سيُقال في الأسابيع المقبلة، لكن المدرب قال إن الإدارة "نقلت (له) الهدوء".

وكان تشافي (44 عاماً) قد أعلن في كانون الثاني (يناير) أنه سيرحل عن النادي مع نهاية الموسم، لكن بعد سلسلة من العروض القوية، توصل في نيسان (أبريل) ولابورتا لاتفاق ببقائه حتى نهاية الموسم المقبل حيث ينتهي عقده في حزيران (يونيو) 2025.

لكن في تطوّر جديد، لم يسافر لابورتا برفقة الفريق لمواجهة ألميريا التي انتهت بفوز البارسا 2 - 0 ضمن الدوري الخميس، وذلك بسبب غضبه من تصريحات لتشافي قبل المباراة حسب هذه التقارير، وهي تصريحات عن الوضع المالي الضعيف للنادي، وعدم قدرته على التعاقد مع لاعبين جدد بمستويات فنية عالية.

لم يتغير أي شيء

قال المدرب في مؤتمر صحافي "لا تهمني هذه الأخبار، (النادي) نقل لي الهدوء والثقة، بالنسبة لي لم يتغير أي شيء".

وأضاف "سنجلس مع الرئيس، إذا كان يجب أن نتكلم حول أمرٍ ما سنفعل، لكن نظرياً كل شيء على حاله كما كان منذ ثلاثة أسابيع".

وكان الثنائي لابورتا وتشافي أعلنا قبل ثلاثة أسابيع أن المدرب سيبقى حتى 2025.

واعتبر أسطورة النادي أن "الأمل والطموح" ما زالا قويين قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأضاف "ليس لديّ أي شك بأن الأمور تسير على ما يرام، لديّ مجموعة رائعة (من اللاعبين) ونحن نعلم أننا قادرين على المنافسة بشكلٍ أفضل في الموسم المقبل".