شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: مستوى الحكم مصطفى غربال يتراجع منذ أمم أفريقيا الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر عبد الروؤف، الخبير التحكيمى، عن استعانة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ببعض الحكام الصغار لمنحهم الثقة، عقب اعتزال الحكام الكبار فى القارة الأفريقية.

وقال ياسر عبد الرؤوف، فى تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، إن الحكم الجزائرى مصطفى غربال تراجع مستواه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهذا الأمر ظهر فى كأس الأمم الأفريقية الماضية".



وأضاف عبد الرؤوف، "أتمنى التوفيق لطاقم حكام مباراة الزمالك اليوم أمام نهضة بركان، خاصة أنها المرة الأولى لهذا الطاقم في إدارة مباراة نهائية".