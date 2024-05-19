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غيابات ريال مدريد ضد فياريال الليلة في الدوري الاسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي مع نظيره فياريال، مساء اليوم الأحد على ملعب لا سيراميكا ضمن الجولة 37 من .

 

 غيابات ريال مدريد

ويغيب عن قائمة ريال مدريد، ديفيد آلابا حيث يواصل التعافي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها بداية الموسم.

 

ويواصل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المداورة بين لاعبيه استعدادًا لنهائي المقرر خوضه يوم 1 يونيو المقبل، أمام بوروسيا دورتموند.

 

وتعتبر المباراة بمثابة تحصيل حاصل لريال مدريد الذي توج بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، حيث يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 93 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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