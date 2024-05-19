اخبار الرياضه

صراع انجليزي على ضم لاعب يوفنتوس الايطالي في الالنتقالات الصيفية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن صراع بين ومانشستر يونايتد للتعاقد مع المدافع جيلسون بريمير لاعب فريق يوفنتوس.

 

وينوي مسؤولو يوفنتوس الإحتفاظ به، ولكن سيتم تقييم العروض التي تصل بقيمة 70 مليون يورو أو أكثر. 

 

وأوضح بوكيتينو في تصريحات "ديلي ميل" الإنجليزية، أنه لم يتوقع أي يشعر بحب الجماهير خلال المباراة الأخيرة من الممتاز أمام بورنموث.

 

وأكد أن الجماهير ستأتي، لكن في حال لم يتحقق ذلك الأمر، فأن هذا الأمر لن يكون عائقًا، وسيُظهر الاحترام الكامل، كما أن هذا هو الشيء الأكثر أهمية، ونبحث دائمًا عن أن نكون محترمين جدًا ونحترمهم للغاية.

 

وأردف: "بالتأكيد، نُدرك أن الجماهير يعدون أفضل شيء يمكن أن يتمتع به نادي كرة القدم".

 

وتابع: "المشجعون يحق لهم إبداء رأيهم، كمدرب عليك أن تحترمهم، حتى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت الآن لطيفة معي".

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا