تدريبات رياضية بمراكز شباب الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة من خلالمركز شباب " اليمن " التابع لفرع شباب العامرية تدريبات مدرسة كرة القدم بمركز شباب اليمن فى حضوررئيس مجلس الإدارة محمد محمود و مدير المركز باسم بلتاجي

كما تم تدريبات رياضية لرياضة كرة السلة والجمباز بمركز شباب المعمورة التابع لفرع شباب المنتزة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ شريف حسونه بالاضافة الى تدريبات رياضية بمركز شباب عبد القادر التابع لفرع شباب العامرية

برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد النبي علي جاد ومدير المركز الاستاذ عادل قباري



وفى سياق متصل تم تدريبات رياضية متنوعة بمركز شباب السيوف٢ التابع لفرع شباب المنتزة

برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ محمد عبد الفتاح ومدير المركز الاستاذ شوقي حسين

حيث أقيمت تلك التدريبات الرياضية لرياضه كرة القدم والمصارعة

جاء ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية

برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ‏ بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه وتوسيع قاعدة المستفيدين بتوجيهات الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية