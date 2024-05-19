تغطية يوم الحسم.. السيتي على أعتاب رقم تاريخي والزمالك يأمل في الاحتفال بالكونفدرالية في الحافلة الم

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- وائل توفيق:

تحرير: مصطفى الجريتلي- محمد خيري- هند عواد- محمد القرش- يوسف محمد:

يقام اليوم الأحد عددًا على المباريات الحاسمة. في الدوري الإنجليزي، يحدد بطل الموسم 2023-2024، وإلى الآن يقترب مان سيتي من لقب جديد، أما الزمالك يواجه نهضة بركان لانتزاع بطولة الكونفدرالية.

انتهت مباراة "الذهاب" الزمالك ونهضة بركان، بفوز الثاني بهدفين مقابل هدف، ويأمل الأبيض اليوم في تحقيق الفوز لرفع كأس البطولة.

وحرصًا على موافاتكم بتغطية اليوم المميز، نرصد لكم متابعة لحظية لأحداث المباريات اليوم، وذلك من خلال الروابط التالية:

بطل الدوري الإنجليزي 2023-2024

للحفاظ على اللقب.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

في انتظار معجزة.. تشكيل أرسنال لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

يلاقي أرسنال نظيره إيفرتون اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من موسم 2023/24 بالدوري الإنجليزي الممتاز.. للتفاصيل اضغط هنا

من يحسم اللقب؟.. سيتي 2 - 0 وست هام.. ارسنال 0 - 0 إيفرتون

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لمباراتي مانشستر سيتي ونظيره وست هام وأرسنال ونظيره إيفرتون عند السادسة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 34 ـ الأخيرة ـ.. للتفاصيل اضغط هنا

"تفوق للسماوي وأجويرو في المقدمة".. أرقام تاريخية قبل مواجهات مان سيتي ووست هام

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق وستهام يونايتد اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 38 ببطولة الدوري الإنجليزي... للتفاصيل اضغط هنا

لقاء "الرقصة الأخيرة".. صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يلاقي ليفربول نظيره ولفرهامبتون اليوم الأحد، في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. للتفاصيل اضغط هنا

بطل الكونفدرالية 2023-2024

"ارفع الغطاء".. 4 تحذيرات للجماهير قبل مباراة الزمالك ونهضة بركان

كشف الحساب الرسمي للهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، على موقع "فيسبوك"، التعليمات الخاصة بالجماهير الحاضرة مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد.. للتفاصيل اضغط هنا

"هل ينضم جوميز للقائمة الذهبية؟".. 10 مدربين حققوا ألقاب دولية مع الزمالك

يستضيف اليوم الأحد، الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.. للتفاصيل اضغط هنا

قبل لقاء الحسم.. 5 أرقام تاريخية تزين مشوار الزمالك ولاعبيه في الكونفدرالية

يلاقي نادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.. للتفاصيل اضغط هنا

"يتفوق على الأهلي".. إنجاز تاريخي ينتظر الزمالك حال التتويج بالكونفدرالية

ساعات قليلة وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يحلم جماهير الأبيض التتويج بلقبها للمرة الثانية في تاريخه.. للتفاصيل اضغط هنا

حال الفوز أو الهزيمة.. ما هي العوائد المالية للزمالك في نهائي الكونفدرالية؟

يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.. للتفاصيل اضغط هنا

"بطولة وخروج من دور مجموعات".. أرقام معين الشعباني ضد الزمالك

يخوض التونسي معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، اللقاء التاسع له ضد الزمالك، في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.. للتفاصيل اضغط هنا