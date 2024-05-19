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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدما كانت كل المؤشرات والتأكيدات الخارجة من ريال مدريد الإسباني تسير في اتجاه رحيل الكرواتي لوكا مودريتش عن الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل، انقلب الوضع في الأسبوع الأخير، وأصبح استمراره أقرب من أي وقت مضى.

الكرواتي ينتهي عقده مع المرينجي بنهاية الموسم الجاري، لكن سعي الإدارة لتقليص معدل أعمار الفريق والتخلص من أصحاب الرواتب الكبرى كان يدفعها لرفض التجديد له، في وقت أعلن به اللاعب في أكثر من مناسبة رغبته في الاستمرار.

وكان دوري روشن السعودي هو الوجهة الأقرب لمودريتش حال رحيله عن إسبانيا، منافسًا مع الدوري الأمريكي، لكن ربما الأول يسعى وراءه منذ الميركاتو الصيفي الماضي ولم يكن يرغب في خسارته للمرة الثانية في الصيف المقبل.

لكن بحسب شبكة «ريليفو» الإسبانية فإن ريال مدريد في طريقه للتجديد لمودريتش خلال الأيام المقبلة، موضحة أن هناك عدة عوامل لعبت دروها في تغيير النادي لقراره..

وأكدت الشبكة أن العامل الأول هو موافقة لوكا على تخفيض راتبه، رغم كم الإغراءات المالية المعروضة عليه من السعودية وأمريكا، إضافة إلى تأثيره في غرف خلع الملابس ودوره مع اللاعبين الشباب، خاصةً رودريجو الذي تربطه به علاقة مميزة للغاية، إذ أنه دائم النصح له ولزملائه من صغار السن في الفريق.