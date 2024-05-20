شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: فخور بتهنئة الرئيس.. والزمالك قادر على التتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن جمهور القلعة البيضاء كلمة السر في التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية :"من وجهة نظري أن جمهور الزمالك كلمة السر في الفوز بالكونفدرالية ومشوار الزمالك في الكونفدرالية كان مليئًا بالتحديات طوال البطولة ".

وتابع لبيب: " فخور بتهنئة الرئيس السيسي للزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية على حساب فريق نهضة بركان واتمنى مزيد من البطولات ".

وأكد حسين لبيب أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك قادر على التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بغض النظر عن المنافسين الأخرين، مضيفا "البطولة مازالت في الملعب وسننافس حتى أخر جولة ببطولة الدوري الممتاز ".

وواصل لبيب: " شيكابالا أسطورة كروية داخل وخارج الملعب وله دور مع زملائه في فريق الزمالك ".