شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعم معلول بعد إصابته في وتر أكيلس: "ننتظر عودتك سريعًا للملاعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على نشر فيديو لدعم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها علي معلول مساء اليوم أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي في وتر أكيلس، وإن معلول سوف يخضع لجراحة غدًا بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

ووصلت بعثة الاهلى إلى القاهرة صباح اليوم، الأحد، قادمة من تونس عقب التعادل السلبي مع الترجي على استاد حمادي العقربي مساء أمس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة في الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.