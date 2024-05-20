شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفك عقدة السنغالى عيسى وينتصر على ساعته المعطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي السنغالى عيسي سى تمتع بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته لمواجهة الزمالك ونهضة بركان في لقاء إياب نهائي الكونفدرالية الذى أقيم مساء الأحد وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد والتتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

وقال عقل، إن الحكم رغم أنه تمتع بلياقة بدنية جيدة إلا أنه كان يجد صعوبة في الخروج من محيط اللعب وطريق الكرة، خاصة في الهجمات المرتدة السريعة القريبة من منطقة الـ18.

السنغالى عيسى بالغ بشكل كبيرا جدا في تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة، كما تعرّض لأكثر من اختبار خلال المباراة، جاء أبرزها:

في الدقيقة 15 طالب الزمالك بركلة جزاء لصالح زيزو، والحكم سمح باستمرار في قرار صحيح.

في الدقيقة 62 طلب نهضة بركان بركلة جزاء على المثلوثى، لكن الحكم سمح باستمرار اللعب إلا أن هناك خطأ على مدافع الزمالك، وكان يجب أن يتدخل الـ"VAR" طبقا للبروتوكول.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب نهضة بركان الموساوي حمزة في الدقيقة 93 من عمر اللقاء في قرار رائع طبقا للقانون.

أحسن الحكم تقدير العقوبات الانضباطية خلال اللقاء وأشهر البطاقة الصفراء لرباعي الزمالك عواد وفتوح والمثلوثى وشحاتة، كما أنذر ايسو دايو وحمزة السمومى ويوسف الفحلى للتهور والاعتراض في تقدير جيد.

ظهر المساعدان في يقظة وتمركز جيد، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء، كما تعاونوا مع الحكم في الأخطاء القريبة طبقا للقانون.