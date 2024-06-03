مدرب فرنسا يسخر من رفض مبابي خوض أولمبياد باريس 2024

سخر مدرب منتخب فرنسا الأولمبي ونجم نادي أرسنال الإنجليزي السابق، تيري هنري، رفض كيليان مبابي الانضمام إلى قائمة الديوك في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتنطلق منافسات أولمبياد باريس في الفترة بين 24 يوليو وتنتهي 10 أغسطس المقبلين.

وأعلن تيري هنري قائمة منتخب فرنسا الأولمبي المكونة من 25 لاعبًا استعدادا للمشاركة في منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقال هنري في تصريحات صحفية:” لا أعرف ما الذي سيحدث حتى 3 يوليو (تاريخ غلق القائمة النهائية)، لم أفقد الأمل في ضم مبابي، لكن الآن أنا مطالب بأن أقدم قائمة”.

أقرأ أيضًا.. مبابي يعلن رسميًا موعد انضمامه إلى ريال مدريد (فيديو)

وواصل ساخرًا:” أذكر أن آخر مرة قلت فيها لا بشكل نهائي عندما كنت طفلًا في المدرسة الإعدادية، ولكن الآن الأمر لم يتحدد نهائيًا، رغم حديثي مع بعض الأشخاص من ريال مدريد فاكانوا واضحين بعدم إرساله لنا للمشاركة في أولمبياد باريس”.

وكانت قد نشرت إذاعة “RMC” الفرنسية، فيديو يظهر فيه كيليان مبابي وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وظهر اللاعب وهو يخبر الرئيس انه سيتم الإعلان عن انضمامه لـ ريال مدريد الليلة.

وذكرت بعض التقارير أن ريال مدريد يرفض إرسال جميع لاعبيه للمشاركة في بطولة أولمبياد باريس 2024.