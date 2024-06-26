الامارات | الأبيض الشاب يتخطى البحرين بثلاثية في بطولة غرب آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 عاما مشواره أمس في بطولة الديار العربية "غرب آسيا" التي تقام في مدينة الطائف في السعودية بفوز كبير على المنتخب البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة خلال المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك فهد

سجل أهداف المباراة محمد المنصوري هدفين " 37" و"48" وغيث بدر "46" وللبحرين عيسى العيسى

وقدم الأبيض مباراة كبيرة وأستحق الفوز بجدارة وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، ويؤدي الأبيض مباراته الثانية في البطولة أمام سورية غدا الجمعة

وتستمر مباريات البطولة حتى الخامس من يوليو المقبل بمشاركة 12 منتخبا، ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات الثلاث بالإضافة لأفضل منتخب في المركز الثاني للدور نصف النهائي للبطولة.