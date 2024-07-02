ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الثلاثاء

نقدم لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الثلاثاء، حيث تم إقامة لقائين فقط الأول بين بيراميدز وسموحة والثاني بين إنبي والمقاولون العرب.

وحقق بيراميدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره سموحة بعد أن تم استكمال اللقاء الذي تم إلغائه بسبب نشوب حريق في الملعب نتيجة لماس كهربائي، في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيما تعادل إنبي إيجابيًا بهدفين مع نظيره المقاولون العرب.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 62 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يتواجد الاهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- بيراميدز برصيد 62 نقطة

2- الاهلي 51

3- المصري 48

4- إنبي 42

5- زد 41

6- فيوتشر 41

7- سموحة 40

8- سيراميكا كليوباترا 37

9- الاتحاد السكندري 37

10- الزمالك 34

11- طلائع الجيش 34

12- الإسماعيلي 31

13- الجونة 31

14- البنك الاهلي 30

15- فاركو 25

16- بلدية المحلة 23

17- المقاولون العرب 20

18- الداخلية 19