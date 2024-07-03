شكرا لقرائتكم خبر خروج الولايات المتحدة أبرز مفاجآت كوبا أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت البطولة تأهل القوى الكبرى للأدوار الإقصائية في المسابقة، التي تواصل فعالياتها حتى 14 يوليو الحالي، لكنه لم تخل في الوقت نفسه من المفاجآت.
وواصل منتخبا الأرجنتين والبرازيل، اللذان تأهلا للمباراة النهائية في النسخة الماضية (كوبا أمريكا 2021) مسيرتهما في النسخة الحالية، بصعودهما لمرحلة خروج المغلوب، إضافة لمنتخبي أوروجواي وكولومبيا، اللذين ظهرا بشكل مميز أيضا في المسابقة.
وشهدت المسابقة أيضا حدثا تاريخيا باجتياز منتخبي كندا وبنما الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، كما حجز منتخبا الإكوادور وفنزويلا مقعديهما في دور الثمانية أيضا.
وتمثلت أبرز المفاجآت في خروج منتخبي الولايات المتحدة (المضيف) والمكسيك مبكرا من الدور الأول، ليشكل ذلك جرس إنذار لهما قبل اشتراكهما في استضافة نهائيات كأس العالم 2026 رفقة كندا.
كما يغيب عن دور الثمانية أيضا منتخبا بيرو وتشيلي، اللذان يمتلكان سجلا لا يستهان به في المسابقة الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم، حيث انطلقت نسختها الأولى عام 1916.
أبرز ملامح الدور الأول من كوبا أمريكا:
- حققت 3 منتخبات العلامة الكاملة هي الأرجنتين وفنزويلا وأوروجواي.
- عجزت منتخبات جامايكا وبوليفيا وباراجواي عن حصد أي نقطة.
- اجتياز منتخبي كندا وبنما الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.
- يمتلك منتخب أوروجواي أعلى رصيد تهديفي في مرحلة المجموعات بتسجيله 9 أهداف.
- يتصدر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.
- بلغ إجمالي عدد الذين تمكنوا من التسجيل في النسخة الحالية للبطولة 41 لاعبا.
