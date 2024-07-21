شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض سباقا على 3 جبهات.. إنهاء أزمة القيد أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

يخوض مسئولو نادى الزمالك السباق على ثلاث جبهات في الفترة الحالية، من أجل وضع الرتوش النهائية على العديد من العقبات التي تواجه القلعة البيضاء، من أجل وصول النادى إلى حالة من الاستقرار من جميع الاتجاهات.

وتأتى أزمة إنهاء القيد على رأس العقبات التي تواجه القلعة البيضاء،حيث نجح مسئولو نادى الزمالك في حل الأزمة التي تمثل نصيب الأسد في هذه المشكلة وهى قضية خالد بوطيب، حيث تلقى النادى في الأيام الماضية خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع القيد في هذه القضية، ويتبقى سداد مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق، ليتم إسدال الستار بشكل نهائي على أزمة القيد وسيكون من حق النادى إبرام صفقات جديدة في الانتقالات الصيفية المقبلة.

نفس الحال ينطبق على ملف تجديد عقود اللاعبين، حيث يسعى نادى الزمالك بقوة إلى تجديد عقد محمد عواد ويوسف أوباما لاعبا الفريق وذلك بعد إنهاء تجديد عقود شيكابالا ومحمد صبحى وأحمد فتوح، ويتبقى أيضاً تمديد عقد أحمد سيد زيزو الذى ينتهى الموسم المقبل حيث من حقه التوقيع لأى ناد بداية من يناير المقبل.

وتأتى الجبهة الأخيرة التي يسعى نادى الزمالك إلى الانتصار فيها هي إبعاد العروض الخارجية عن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، والذى تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، لكن إدارة القلعة البيضاء تمسكت به ورفضت رحيله عن الفريق.