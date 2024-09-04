أزمة تتصاعد بقوة.. هل ينجح فينيسيوس في تغيير عقلية إسبانيا ؟

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت قضية الإساءات العنصرية التي يعاني منها النجم البرازيلي ومهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور تأخذ حيزا كبيرا في الوسط الرياضي وتنتقل من الكرة الإسبانية إلى العالمية.

حيث أنه في 26 مارس 2024 لم يتمالك النجم البرازيلي دموعه وانهمر بالبكاء بسبب الإساءات العنصرية التي تلاحقه داخل الملاعب، وذلك خلال مؤتمر صحفي استبق المباراة الودية التي جمعت بين البرازيل وإسبانيا بملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد.

فينيسيوس

وقال اللاعب البرازيلي إنه يشعر بالإحباط لأن الجماهير لا تزال تفلت من العقاب، مشيرا إلى أن الجهات المنظمة لا تقوم بما يكفي للتصدي للعنصرية.

وبالتدقيق أكثر في هذه القضية نجد أن الموسم الماضي، أبلغت رابطة الدوري الإسباني النيابة العامة عن 10 وقائع ضد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

ولمزيد من الدعم النفسي للاعب سبق أن أطلقت الحكومة البرازيلية اسم مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور على قانون لمناهضة العنصرية ينص على إيقاف أو إلغاء منافسات رياضية في حال حدوث تجاوزات مماثلة.

وسبق أن أعلن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن توليه مهام جديدة كعضو للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان للقضاء على العنصرية في كرة القدم.



البداية من فالنسيا

في العام الماضي فتحت النيابة العامة في فالنسيا تحقيقًا في "جريمة كراهية" بشأن إهانات عنصرية تعرّض لها فينيسيوس، فيما أقرّ رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم أن بلاده لديها "مشكلة" مع "العنصرية".

وتعرّض فينيسيوس خلال المباراة، التي خسرها فريقه ضد فالنسيا 1-0 في المرحلة 35 من الليجا يوم الأحد 21 مايو 2023، للإهانات من جميع أنواعها، ولا سيما العنصرية وإيماءات "القرد"، من جانب كبير من الجماهير في ملعب ميستايا، ما ولّد ردود فعل شاجبة من كل أنحاء العالم.

وكتب الحكم في تقريره بعد اللقاء أن هتافات "القرد" كانت موجهة إلى فينيسيوس.

تدخل رئاسي من البرازيل

وأدان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما حدث، إضافة إلى ردود فعل شاجبة من كل أنحاء العالم.

وكتب النادي الملكي بيانا على موقعه الرسمي أدان فيه هذه الجريمة كما وصفها، وطالب المسؤلين بمزيد من الحسم لمواجهة تلك الظاهرة.

وهو ما أقره روبياليس رئيس الاتحاد الأسباني لكرة القدم في مؤتمر صحفي قائلا "يجب الاعتراف بأنه لدينا مشكلة سلوك، تربية وعنصرية في بلدنا".

الحكومة الإسبانية تستنكر

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن "الكراهية وكراهية الأجانب يجب ألا يكون لها مكان في كرة القدم أو في مجتمعنا"، مكررا سياسة "عدم التسامح مطلقا مع العنصرية في كرة القدم". كما اتصلت الحكومة البرازيلية بالسفيرة الإسبانية للتعبير عن "استيائها" من العنصرية ضد فينيسيوس جونيور.

عقوبات وأحكام صارمة

ففي 18 يوليو 2024 قال نادي ريال مدريد الإسباني، إن محكمة إسبانية أصدرت حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ضد أشخاص بتهمة إهانة نجمي كرة القدم فينيسيوس جونيور وأنطونيو روديجر بالعنصرية في قسم التعليقات على موقع "ماركا" الإلكتروني.

كما أنه أيضا في يونيو، حُكم على ثلاثة من مشجعي فالنسيا بالسجن لمدة ثمانية أشهر بعد اعترافهم بتهمة إهانة فينيسيوس عنصريا خلال مباراة بالدوري الإسباني في مايو 2023.

وكانت هذه أول إدانة في قضايا تتعلق بالعنصرية في كرة القدم الاحترافية في إسبانيا.

فينيسيوس يحتفل بالأحكام

حيث احتفل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بحكم إحدى المحاكم الإسبانية اليوم، بالسجن لمدة 8 أشهر لثلاثة من مشجعى فالنسيا بتهمة توجيه إساءات عنصرية إليه في إحدى مباريات الدورى الإسبانى.

وقال فينيسيوس، في تصريحات عبر حسابه على إنستجرام: "سعيد بقرار الإدانة التاريخية لثلاثة من مشجعي فالنسيا بالسجن ثمانية أشهر، في حكم هو الأوّل من نوعه في إسبانيا، ليست لي، بل لجميع أصحاب البشرة السمراء".

سحب تنظيم كأس العالم

ومؤخرا بالتحديد صباح اليوم الأربعاء، طالب الدولى البرازيلى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، بضرورة نقل منافسات كأس العالم 2030 من إسبانيا حال استمرار الحوادث العنصرية المتكررة فى الدورى الإسبانى.

وقال فينيسيوس جونيور فى تصريحات لشبكة "سى إن إن" الأمريكية: "إذا لم يتم التخلص من العنصرية فى إسبانيا قبل عام 2030، فيجب نقل كأس العالم إلى مكان آخر".

وأكد فينيسيوس جونيور: "لدينا الوقت الكافي للغاية من أجل التغيير حتى عام 2030، وآمل أن تتمكن إسبانيا من فهم مدى خطورة إهانة شخص بسبب لون بشرته".

وقال نجم ريال مدريد: "إذا لم تتغير الأمور في عام 2030، أعتقد أنه يتعين علينا تغيير مكان إقامة كأس العالم، لأنه إذا لم يشعر اللاعب بالراحة والأمان في اللعب في بلد يمكن أن يعاني فيه من العنصرية، فإن الأمر يصبح معقدًا للغاية".

واختتم فينيسيوس جونيور حديثه: "بالطبع، لن نتمكن من وضع حد لذلك، لكنني سعيد بالفعل لأنني قادر على تغيير عقلية إسبانيا".