شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة القيد تؤجل توقيع إيجاريا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أجل مسئولو نادى الزمالك الحصول على توقيع الإنجليزى أوفى ايجاريا لاعب ليفربول السابق، للانضمام للفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق في ضم اللاعب وحاجة الفريق إلى جهوده، وذلك بسبب أزمة إيقاف القيد، التي يعانى منها الفريق بسبب مستحقات جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق.

وكان ايجاريا خضع للاختبار في الزمالك لمدة 48 ساعة لكن اللاعب رفض إكمال فترة الاختبار والتي حددها الزمالك 10 أيام فتم توجيه الشكر له وفشلت الصفقة، إلا أن جوميز طلب ضم اللاعب وشدد على ضرورة التعاقد معه، فتم تجديد المفاوضات ووافق اللاعب على التعاقد مع الأبيض.

وشهدت الساعات الماضية إرسال الزمالك العقود الى اللاعب لدراستها مع وكيله، على ان ينضم لصفوف الأبيض في يناير المقبل، وخاصة بعد رحيل البنينى سامسون أكينولا، الذى فسخ التعاقد مع الفريق بالتراضى، على أن يتسلم باقى مستحقاته بالتقسيط بقيمة 50 الف دولار شهريا.

وحال حصول الزمالك على توقيع إيجاريا في الفترة الحالية يتحتم عليه قيد اللاعب في اتحاد الكرة خلال شهر من التوقيع وإلا تصبح العقود لاغية، وبالتالي ينتظر الزمالك حلال ازمة القيد، على أن يتم ضم اللاعب للفريق في يناير.