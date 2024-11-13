شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد السفر إلى ليبيا للمشاركة فى مهرجان اعتزال خالد حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو نادى الزمالك الثامنة مساء غد الأربعاء، موعدًا لسفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى ليبيا على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي، لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية أمام فريق النصر الليبي.

ويسافر فريق الزمالك إلى ليبيا من أجل المشاركة فى مباراة اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا والنصر الليبى السابق والمقرر لها الجمعة 15 فبراير.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى ليبيا غدا الأربعاء، على أن يتدرب الفريق في اليوم الثانى من الوصول، وهو يوم الخميس، ويخوض الزمالك المباراة يوم الجمعة، على أن تغادر البعثة بعدها، للعودة إلى مصر استعدادا لمواجهة المصرى.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء السبت 23 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.