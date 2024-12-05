الامارات | سيناريو مجنون.. العين يحتاج إلى الفوز على الريان والشرطة وتعثر 6 منافسين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع فريق العين نفسه في موقف صعب بدوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما عاد من أوزبكستان، أول من أمس، بتعادل أشبه بطعم الخسارة أمام باختاكور (1-1)، ليصبح حامل اللقب أمام معضلة كبيرة لتجاوز دور المجموعات وبلوغ الدور الثاني من البطولة، بعدما أصبح رصيده نقطتين فقط (في المركز الـ11) قبل جولتين من نهاية الدور الأول، إذ سيواجه الريان القطري في الثالث من فبراير المقبل، والشرطة العراقي في الـ17 من فبراير، في الجولتين السابعة والثامنة توالياً.

وحجزت أندية الوصل (الإمارات) والهلال والنصر والأهلي (السعودية) والسد (قطر) مقاعدها في الدور الثاني، في حين تتصارع سبعة أندية، هي العين، والغرافة والريان القطريان، والاستقلال وبرسيبوليس الإيرانيان، والشرطة العراقي، وباختاكور الأوزبكي، على حجز المقاعد الثلاثة المتبقية عن مرحلة المجموعات لفرق غرب القارة.

وفشل العين في تحقيق أي انتصار خلال المباريات الست التي خاضها في البطولة، إذ خرج بتعادلين وسقط في أربع مباريات، كما استقبل 18 هدفاً (أضعف خط دفاع)، في حين سجل 10 أهداف (رابع أقوى خط هجوم)، خلف الهلال والأهلي والنصر.

ولم يعد يكفي العين تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين فقط، بل سيكون في انتظار نتائج بقية المباريات لتحديد موقفه من التأهل أو الوداع من مرحلة المجموعات، إذ يحتاج إلى تعثر أندية الشرطة العراقي، وباختاكور الأوزبكي، والغرافة والريان القطريين، وبرسيبوليس واستقلال طهران الإيرانيين، في المواجهتين المتبقيتين، ليلحق بركب المتأهلين.

وسيلعب الشرطة صاحب المركز الأخير برصيد نقطتين في الجولة المقبلة أمام الاستقلال الإيراني، في حين سيلاقي العين في آخر مواجهات دوري المجموعات، بينما سيحضر الريان القطري (خمس نقاط)، إلى استاد هزاع بن زايد، لملاقاة العين في الجولة المقبلة، بينما يستضيف الاستقلال الإيراني على ملعبه في الجولة الأخيرة، من جانبه سيدخل باختاكور الأوزبكي (أربع نقاط) في صدام مع ناديين من قطر، إذ سيلعب ضد الغرافة خارج ملعبه، ويستقبل السد المتأهل رسمياً في طشقند.

أما برسيبوليس الإيراني، صاحب المركز السادس (ست نقاط)، فستكون مهمته هي الأكثر صعوبة، إذ سيواجه الهلال صاحب الصدارة، والنصر صاحب المركز الثالث، المتأهلين رسمياً للدور الثاني، وفي المقابل ستكون مهمة مواطنه الاستقلال، صاحب المركز الثامن (خمس نقاط)، أقل صعوبة، إذ سيلعب ضد الشرطة العراقي والريان القطري.

وعلى الرغم من أن الوصل ضمن رسمياً مقعده في الدور الثاني من دوري النخبة، قبل المواجهتين المتبقيتين، ضد النصر والهلال السعوديين، إلا أنه خرج بمفارقة غريبة، إذ لم يتمكن من تحقيق أي انتصار على ملعبه من أصل ثلاث مواجهات خاضها في استاد زعبيل، مكتفياً بالتعادل الإيجابي مع السد والريان، بالنتيجة نفسها 1-1، وخسر من الأهلي السعودي صفر-2.

لكن الوصل انتفض بصورة كبيرة خارج الديار، إذ نجح خلال أول ظهور له بدوري النخبة في الفوز على باختاكور بهدف دون رد، وانتزع فوزاً مستحقاً على الغرافة بنتيجة 2-1، وفاز على الشرطة العراقي 3-1.

وسجل الوصل خلال مبارياته الست التي خاضها في البطولة ثمانية أهداف، إذ لم يغب عن التسجيل إلا في مباراة الأهلي السعودي، في حين استقبل ستة أهداف فقط، وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة كانت ضد باختاكور الأوزبكي.