الامارات | «سوات» يحلق بـ «طائرة الحمرية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق «سوات» لقب النسخة الثانية من بطولة الحمرية الرمضانية لكرة الطائرة، بعد فوزه في المباراة النهائية، أول من أمس، على نظيره «النسور».

وشهدت البطولة مشاركة ثمانية فرق، تنافست في أجواء رمضانية خاصة بالقرية الرمضانية.

وحضر الختام، رئيس مجلس إدارة النادي حميد الشامسي، ونائبه أحمد الكتبي، وأمين السر العام سلطان الشامسي، ورئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية عيسى راشد بن ركن، ورئيس لجنة كرة القدم والمراحل السنية راشد الشامسي.

وقال الشامسي في تصريحات صحافية: «إن الهدف من البطولة توفير متنفس رياضي ترفيهي لأهالي ومجتمع المنطقة خلال شهر رمضان المبارك، ونجحنا في تحقيق ذلك، ومواصلة تنظيم الفعاليات المختلفة».