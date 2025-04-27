الارشيف / اخبار الرياضه

فضية جديدة لمنتخب التايكوندو ببطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 27 أبريل 2025 05:46 م

نجح محمد أسامة، لاعب منتخب التايكوندو ، فى التتويج بالميدالية الفضية فى منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو والمقامة فى إثيوبيا فى وزن تحت 58 كجم.

وبدأ أسامة البطولة بالفوز على بطل غينيا 2/0 في دور الستة عشر  ثم استطاع الفوز في دور الثمانية على بطل النيجر 1/0 ،  وفي نصف النهائى فاز على لاعب روسيا 2/1 قبل أن يخسر في النهائى من بطل تشاد 2/0.

وتتكون بعثة المنتخب المصري الأول للتايكوندو المشاركة في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو والمصنفة G3  من أسامة سيد  المدرب العام والقائم بأعمال رئيس البعثة و محمود عبد الجواد  مدرب وأحمد الشباسي مدرب. 

ويشارك في البطولة من اللاعبين كل من معتز عاصم ويحيي حسن ومحمد أسامة وعمر السرسي و عمر فتحي و أدهم الانواري و أدهم الشيخ و سيف عيسي و عبدالله عصام وحبيبة وائل و ملك أمين و أية شحاته وشهد خالد

