شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي يعود للمشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز بعد غياب 359 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

عاد أحمد حمدي لاعب الزمالك للمشاركة مع فريقه في مباراته أمام بيراميدز بعد مشاركته في الدقيقة 79 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، بعد غياب 359 يوما، منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي وتحديدا يوم 19 مايو لعام 2024.

وشارك أحمد حمدي في الدقيقة 79 مع أحمد عبد الرحيم ايشو بدلا من نبيل عماد دونجا ومحمود بنتايج.

ويقود تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – صلاح مصدق - عبد الله السعيد - سيف جعفر، خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي، خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - علي جبر - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما - دودو الجباس - مصطفى فتحي.

ويحتل بيراميدز وصافة جدول الدوري برصيد 47 نقطة جمعها من 22 مباراة، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.