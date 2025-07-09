شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لإنهاء أزمة سيف الجزيرى في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازال مسئولو نادى الزمالك يبحثون عن حل لأزمة التونسى سيف الجزيرى لاعب الفريق، لرحيله عن الفريق فى الوقت الذى يتمسك فيه اللاعب بالاستمرار مع الزمالك أو الحصول على قيمة عقده كاملة مقابل الرحيل عن ميت عقبة.

ووافق الجزيرى على الرحيل شرط الحصول على كافة مستحقاته لدى النادى، وهي قيمة عقده موسمين، حتى يرحل بالتراضى، مع رفض الرحيل عن الزمالك على سبيل الإعارة مثلما تدرس إدارة الأبيض الفترة الحالية.

ورفض سيف الجزيرى لاعب الزمالك فكرة رحيله عن الزمالك في الصيف، على سبيل الإعارة، لإفساح مكان للاعبين أجانب جدد مقرر ضمهم للفريق في الانتقالات الصيفية.