شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم يوسف العزب لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع يوسف العزب، لاعب وسط المقاولون العرب، لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال نهائي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التعاقد مع العزب بناءً على توصية من الجهاز الفني بعد مراقبة مستواه في المواسم الأخيرة، حيث يُعد من اللاعبين أصحاب الخبرة في الدوري.

ويُعتبر العزب إضافة قوية لصفوف غزل المحلة، في ظل سعي النادي لتكوين فريق متوازن قادر على البقاء في الدوري الممتاز والمنافسة بشكل قوي.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى معسكرغزل المحلة خلال الأيام القليلة المقبلة، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وتأتي صفقة العزب ضمن تحركات إدارة المحلة لتدعيم الصفوف مبكرًا، حيث تسعى الإدارة لإنهاء ملف الصفقات سريعًا لمنح الجهاز الفني فرصة لدمج العناصر الجديدة قبل ضربة بداية الدوري.

وفى نفس السياق دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرًا مغلقًا في القاهرة بداية الثلاثاء الماضي ، ضمن التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.