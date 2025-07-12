الامارات | ليفربول يكرّم الراحل ديوغو جوتا غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكرّم ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، عندما يعود إلى أرض الملعب غداً الأحد لأول مرة منذ مصرعهما في حادث سير مروع، وذلك في لقاء ودي استعدادي للموسم الجديد ضد مضيفه بريستون من المستوى الثاني (تشامبيونشيب). ولقي جوتا وشقيقه الأصغر حتفهما في حادث سيارة شمال إسبانيا في الثالث من الشهر الحالي، ونتيجة ذلك تأجلت عودة ليفربول إلى التدريبات التحضيرية للموسم الجديد حتى الثلاثاء.

ورغم تأجيل معاودة التدريبات، أبقى ليفربول على موعد مباراته مع بريستون، حيث سيقوم بتكريم لاعبه الراحل.

وسيعزف نشيد ليفربول «لن تسير وحدك أبداً» قبل انطلاق المباراة، وسيضع بريستون إكليلاً من الزهور أمام جماهير الفريق الضيف. بعد ذلك، سيتم الوقوف دقيقة صمت، على أن تعرض بعدها صور ومقاطع فيديو على شاشة الملعب الكبيرة وعلى لوحات الإعلانات بجانب الملعب، وسيرتدي لاعبو الفريقين شارات سود.