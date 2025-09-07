تصفيات مونديال 2026: فوز ثالث لهولندا في أمسية تاريخية لديباي

الرياص - اسماء السيد - كوناس (ليتوانيا) : حققت هولندا فوزها الثالث في رابع مباراة لها ضمن منافسات المجموعة السابعة لتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم، وجاء على حساب مضيفتها ليتوانيا 3 2 بعد تقدمها بثنائية نظيفة الأحد في أمسية تاريخية لهدافها الأول ممفيس ديباي.

وبعد تعادل مخيب في الجولة الماضية الخميس على أرضه ضد بولندا 1 1، عاد فريق المدرب رونالد كومان سريعا إلى سكة الانتصارات ورفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام رفاق روبرت ليفاندوفسكي الذين يلعبون لاحقا الأحد على أرضهم ضد فنلندا التي تملك أيضا سبع نقاط.

ومن جهتها، منيت ليتوانيا بهزيمة ثانية في المجموعة مقابل ثلاثة تعادلات ومن دون أي فوز.

وكان الهولنديون الطرف الأفضل منذ البداية وحصلوا على فرص عدة لافتتاح التسجيل لكن الحارس إدفيناس غيرتومانوس تألق في الدفاع عن مرماه، قبل أن ينحني أمام ديباي الذي انفرد بالرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ "الطواحين" بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 11 بتمريرة عرضية من جناح ليفربول الانكليزي كودي خاكبو.

وبذلك، تقدم ديباي، مهاجم كورنثيانز البرازيلي البالغ 31 عاما، بفارق هدف على روبن فان بيرسي على لائحة أفضل هدافي المنتخب، مسجلا هدفه الحادي والخمسين في مباراته الدولية 104.

وعزز الضيوف تقدمهم في الدقيقة 33 بهدف دولي أول لكوينتن تيمبر الذي سقطت الكرة أمامه بعد فشل الدفاع في إبعادها بالشكل المناسب، فتابعها ابن الـ24 عاما في الشباك مسجلا هدفه الأول بألوان بلاده في مباراته السابعة.

لكن ليتوانيا ردت سريعا وقلصت الفارق بفضل مجهود فردي رائع ليوستاس لاسيسكاس الذي توغل من منتصف الملعب وتلاعب بالدفاع الهولندي على مشارف منطقة الجزاء وداخلها قبل أن يعكس الكرة لغفيداس غينيتيس، فسددها الأخير أرضية في الزاوية اليسرى لمرمى بارت فيربروخن (36).

وسرعان ما أدرك المضيف التعادل برأسية لإدفيناس غيردفاينيس إثر ركلة حرة (43)، فدخل الطرفان إلى استراحة الشوطين وهما على المسافة ذاتها.