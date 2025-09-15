المدافع الفرنسي أومتيتي يعلن اعتزاله كرة القدم عن 31 عاما

الرياص - اسماء السيد - باريس : أعلن الدولي الفرنسي السابق المدافع صامويل أومتيتي المتوج مع منتخب بلاده بطلا لكأس العالم عام 2018، اعتزاله كرة القدم الإثنين.

وكان لاعب برشلونة الإسباني وليون السابق، البالغ 31 عاما، قد غادر صفوف ليل مع نهاية الموسم الماضي.

وقال أومتيتي الذي عانى من الإصابات المتكررة خلال مسيرته، في منشور عبر حسابه على إنستغرام: "بعد مسيرة مكثفة مليئة بالصعود والهبوط، حان وقت الوداع... لقد قدّمت كل شيء بشغف، ولا أندم على شيء".

وبعد أن وُلد في الكاميرون، انتقل أومتيتي الى فرنسا عن عمر صغير برفقة عائلته حيث عاش في ليون وبدأ من هناك مسيرته الاحترافية.

وانضم أومتيتي الى صفوف برشلونة في عام 2016 وفاز معه بلقب الدوري مرتين والكأس ثلاث مرات طوال سبعة أعوام قضاها في اسبانيا.

وكان قلب الدفاع أحد ركائز فوز منتخب فرنسا بلقب مونديال 2018، مسجلا هدف الفوز على بلجيكا في نصف النهائي.

وأصبح خامس لاعب من تشكيلة فرنسا المتوجة باللقب العالمي في روسيا يُنهي مسيرته الكروية، بعد رافايل فاران، بليز ماتويدي، عادل رامي وستيف مانداندا.