شكرا لقرائتكم خبر رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يتوِّج الفائزين ببطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت اليوم في العاصمة الرياض منافسات بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025، التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بإشراف الاتحاد الدولي للياقة البدنية الوظيفية (IF3)، وبمشاركة 70 رياضياً من مختلف دول آسيا، وسط حضور جماهيري كبير.

وقام الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للياقة البدنية الوظيفية، بتتويج الفائزين في ختام المنافسات، حيث فاز في فئة الفرق رجال، كل من فريق إيران بالميدالية الذهبية، تلاه فريق كازاخستان بالميدالية الفضية، ثم فريق الإمارات بالميدالية البرونزية، وفي فئة الفرق مختلط فاز فريق منغوليا بالميدالية الذهبية، وفريق كازاخستان بالميدالية الفضية، وفريق السعودية بالميدالية البرونزية.

أما على المستوى الفردي، فقد فازت في فئة النساء كل من كاميلا تاكييفا من كازاخستان بالميدالية الذهبية، تلتها إميلي دي روي من أستراليا بالميدالية الفضية، فيما فازت ديما زبدية من الأردن بالميدالية البرونزية، وفي فئة الرجال فاز كل من خان بورتر ويت من أستراليا بالميدالية الذهبية تلاه مواطنه زاك توماس بالميدالية الفضية ثم أرتيوم ماتساك من كازاخستان بالميدالية البرونزية.

وأعرب عن اعتزازه بنجاح البطولة، مؤكداً أن تنظيمها في الرياض يعكس ما تتمتع به المملكة من قدرات في استضافة أكبر الأحداث الرياضية، ويجسد التزام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بدعم الرياضة المجتمعية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية إقليمية وعالمية.

وأضاف: "إن ما شهدته البطولة من مشاركة واسعة وتفاعل جماهيري يؤكد أن الرياضة أصبحت جزءا أساسيا من حياة المجتمع، ويعكس رؤية المملكة في جعل الرياضة أسلوب حياة يومي يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية".

من جانبها، ذكرت المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأستاذة شيماء الحصيني: "أن هذه البطولة لم تكن مجرد منافسة رياضية، بل رسالة ملهمة للجميع بأن الرياضة أسلوب حياة يومي، وقد أسعدنا أن نرى هذا التفاعل الكبير من المشاركين والجماهير، من خلال هذا النجاح، تنقل المملكة شغفها بالحركة والحياة النشطة، وتواصل السعي الحثيث نحو الريادة العالمية".

تعتمد بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية على سلسلة من الاختبارات المصممة لقياس كفاءة الرياضيين بشكل شامل، حيث تجمع بين تمارين التحمل والقوة والمهارات الفنية والسرعة والمرونة، وتشمل المنافسات تدريبات متنوعة مثل ركوب الدراجات، التجديف، رفع الأثقال، القفز فوق الصناديق، إضافة إلى تمارين الحبال وحمل الأوزان، ويمنح هذا النظام الرياضيين فرصة لإظهار تنوع قدراتهم في بيئة تحاكي متطلبات الأداء البدني اليومي، وتبرز جوهر الرياضة الوظيفية كوسيلة لتعزيز الصحة العامة وبناء لياقة متكاملة.

وشهدت البطولة مشاركة عدة دول منها السعودية، كازاخستان، أستراليا، أوزبكستان، إيران، باكستان، جمهورية كوريا، منغوليا، الأردن، والإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن بطولة اللياقة البدنية الوظيفية الآسيوية هي حدث رياضي يجمع نخبة الرياضيين المحترفين من مختلف دول آسيا، ويشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للياقة البدنية الوظيفية (IF3)، وتركز على اختبار عناصر محددة من اللياقة الوظيفية، مثل التحمل، القوة، المهارة، والرشاقة، وذلك للتنافس على لقب البطولة.