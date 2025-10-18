بطولة إنكلترا: تشلسي يلحق خسارة ثالثة تواليا بنوتنغهام وبوستيكوغلو في مهب الريح

الرياص - اسماء السيد - المملكة المتحدة : ألحق تشلسي خسارة ثالثة تواليا بمضيفه نوتنغهام فوريست وجاءت بنتيجة 3 0 السبت، ما يضع مستقبل مدرب الاخير الأسترالي أنج بوستيكوغلو في مهب الريح، وذلك ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وانتظر تشلسي الشوط الثاني لتسجيل ثلاثيته التي تناوب عليها جوش أتشيمبونغ (49) والبرتغالي بيدرو نيتو (52) والقائد ريس جيمس (84)، فيما حرمت العارضة والقائم الأيسر البديل البرازيلي إيغور جيزوس من هدف الشرف لأصحاب الأرض (70).

وأكمل تشلسي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه الفرنسي مالو غوستو بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 87.

ورفع تشلسي رصيده إلى 14 نقطة ليتقدم للمركز الرابع موقتا متأخرا بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر الذي يحلّ ضيفا على فولهام في ختام هذه الامسية، فيما تجمد رصيد نوتنغهام فوريست الذي لم يحقق سوى فوز يتيم في "بريميرليغ" عند 5 نقاط في المركز السابع عشر، حيث من المرجح ان يتقهقر أكثر في الترتيب بانتظار بقية نتائج هذه المرحلة.

وكان الأسترالي بوستيكوغلو مدرب توتنهام السابق نجا من مقصلة الاقالة خلال فترة التوقف الدولي، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في مبارياته السبع الاولى في مختلف المسابقات منذ تسلمه المهام الفنية بدلا من البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو عقب الخسارة أمام وست هام 0 3 في المرحلة الثالثة في 9 أيلول/سبتمبر.

وقاد سانتو فريقه السابق نوتنغهام لاحتلال المركز السابع في الموسم الماضي، علما أنه غادر الفريق هذا الموسم وهو في المركز العاشر في الدوري.

ولم تتبدل الامور بعد العودة من النافذة الدولية، حيث مُني نوتنغهام أمام "البلوز" بخسارة ثالثة تواليا في "بريميرليغ" بعد سندرلاند 0 1 ونيوكاسل 0 2، والرابعة تواليا في مختلف المسابقات بعد السقوط أمام ضيفه ميتجيلاند الدنماركي 2 3 في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وخاض تشلسي الذي أكد صحوته أخيرا بفوزه على ليفربول 2 1 قبل النافذة الدولية، اللقاء مفتقدا للعديد من كوادره الاساسية أبرزهم كول بالمر الذي سيغيب لستة اسابيع إضافية حسب ما صرح مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا الذي شاهد فريقه من المدرجات بسبب طرده في المباراة السابقة، والأرجنتيني إنتسو فرنانديس المصاب مع بلاده، والمدافع الفرنسي ويسلي فوفانا.

ويلعب لاحقا، مانشستر سيتي مع إيفرتون، وسندرلاند مع ولفرهامبتون، وبرايتون مع نيوكاسل يونايتد، وبيرنلي مع ليدز يونايتد، وكريستال بالاس مع بورنموث.

وتتابع المباريات الأحد فيلعب توتنهام مع أستون فيلا، وليفربول مع مانشستر يونايتد في قمة مباريات هذه المرحلة.