بطولة إيطاليا: نابولي يسقط في تورينو ويهدي الصدارة لإنتر الفائز على روما

الرياص - اسماء السيد - روما : ألحق تورينو بضيفه نابولي حامل اللقب الهزيمة الثانية بالفوز عليه 1 0، وذلك بهدف سجله الأرجنتيني المعار من الفريق الجنوبي جيوفاني سيميوني السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في نتيجة صبت في صالح إنتر الذي تصدر بحسم مواجهته القوية مع مضيفه روما 1 0.

وتنازل فريق المدرب أنتونيو كونتي الذي خسر قبل مرحلتين على أرض ميلان 1 2 والذي يستعد للسفر إلى هولندا من أجل مواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، أولا عن الصدارة لصالح روما بنفس عدد النقاط قبل أن يخسر الأخير على أرضه أمام إنتر الذي بات على المسافة ذاتها منهما لكن أمامهما في المركز الأول.

وستكون الفرصة قائمة الأحد أمام جاره ميلان كي يصبح المتصدر بفارق نقطة عن الثلاثي في حال فوزه على ضيفه فيورنتينا.

ولم يكن كونتي راضيا عما شاهده من فريقه قائلا لشبكة "دازون" للبث التدفقي "تناقلنا الكرة بشكل جيد في الشوط الأول وخلقنا أوضاعا (للتسجيل)، لكننا كنا منهمكين بأن نكون +جذابين+ (بطريقة اللعب)، وخلقنا لهم إلى حد كبير الهدف الذي سجلوه".

وتابع "كان هناك المزيد من الطاقة بعد استراحة الشوطين، لكن ليس بما فيه الكفاية. بالتالي، هنيئا لتورينو، لكن في الواقع نحن تسببنا بالأذى لأنفسنا".

وكاد تورينو أن يفاجئ حامل اللقب لكن القائم تدخل لصد تسديدة الكرواتي نيكولا فلاتشيتش (15)، ثم بعد محاولة لنابولي عبر البلجيكي كيفن دي بروين مرت بجوار القائم (23)، تقدم أصحاب الأرض عبر سيميوني، المعار إليهم من نابولي بالذات، بعدما راوغ جوفاني دي لورنتسو ثم الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش قبل أن يسدد في الشباك (32).

وكاد سيميوني الذي اعتذر من جمهور نابولي بعد التسجيل في مرمى فريقه الأصلي، أن يضيف الهدف الثاني بعد دقائق معدودة إثر تمريرة من النروجي ماركوس بيدرسن لكن ميلينكوفيتش سافيتش كان له بالمرصاد هذه المرة (35).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم كاد الكاميروني فرانك أنغيسا أن يدرك التعادل لنابولي في بداية الشوط الثاني بكرة رأسية، لكن الحارس الأوروغوياني فرانكو إسراييل تألق في الدفاع عن مرماه (61).

واستُبدِل بعدها سيميوني وسط تصفيق الجمهور، تاركا مكانه للاعب آخر معار من نابولي هو البلجيكي سيريل نغونج (62).

وواصل نابولي سعيه لإدراك التعادل وحصل دي بروين على فرصة بتسديدة "على الطاير" لكن كرته علت العارضة بقليل (68)، ثم أهدر المقدوني الشمالي إلييف إلماس فرصة ذهبية في الوقت القاتل بتسديدة الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة بعد تمريرة من سبيناتسولا (88).

عقدة روما أمام إنتر تتواصل

واعتقد نابولي إنه أنقذ نقطة في الوقت بدلا من ضائع بعد تسديدة للبديل ماتيو بوليتانو ارتدت من القائم ثم ظهر الحارس وسقط أمام البديل الآخر الهولندي نوا لانغ الذي تابعها في الشباك، لكن "في أيه آر" تدخل وألغى الهدف بداعي التسلل (3+90).

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، دخل روما اللقاء باحثا عن فك عقدته على أرضه أمام إنتر الذي فاز بالمباريات الخمس الأخيرة بين الفريقين في الدوري على الملعب الأولمبي ولم يخسر في معقل "جالوروسي" منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وكانت البداية سيئة على صاحب الأرض، إذ وجد نفسه متخلفا منذ الدقيقة السادسة حين كسر الوافد الجديد الفرنسي أنج يوان بوني مصيدة التسلل إثر تمريرة من نيكولو باريلا قبل أن يسدد الكرة بعيدا عن متناول الحارس الصربي ميلي سفيلار.

وكان روما قريبا من إدراك التعادل برأسية براين كريستانتي لكن الكرة لامست العارضة في طريقها إلى خارج الملعب (13) في أبرز فرص الشوط الأول لأي من الفريقين.

وبعدما بدأ الشوط الثاني بفرصة لإنتر عبر الهولندي دنزل دومفريس صدها سفيلار (51)، ضغط روما وحصل على فرص عدة لإدراك التعادل لكن الحارس السويسري يان سومر تألق في وجه الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني ماريو هيرموسو.