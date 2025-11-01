بطولة إيطاليا: كومو يفرمل نابولي ويقدّم خدمة لروما

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : قدّم كومو خدمة لروما الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ميلان الأحد، وذلك بتعادله السلبي مع نابولي حامل اللقب المتصدر في عقر داره السبت، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولم ترتق المباراة إلى قدر طموحات رجال المدرب أنتونيو كونتي الذين تفادوا الخسارة أمام كومو بفضل تألق حارسهم الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش الذي تصدى لركلة جزاء نفذها المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بعدما احتسبها الحكم عقب العودة إلى حكم ألفيديو المساعد "في آيه آر" (26).

وهي المباراة الثانية تواليا ينقذ ميلينكوفيتش سافيتش النادي الجنوبي بعدما كان تصدى لركلة جزاء من الشاب فرانتشيسكو كاماردا في الفوز على ليتشي بهدف نظيف في المرحلة الماضية.

وافتقد نابولي لجهود نجمه المخضرم البلجيكي كيفن دي بروين (34 عاما) الذي سيغيب عن الملاعب لفترة ثلاثة أو أربعة أشهر للاصابة.

ورفع نابولي الذي كان حقق انتصارين تواليا على إنتر 3 1 وليتشي قبل أن يهدر نقطتين هذا الاسبوع، رصيده إلى 22 نقطة وبات تحت تهديد وصيفه روما الذي بامكانه انتزاع الصدارة منه في حال فوزه على ميلان في ملعبه "سان سيرو" الأحد في قمة هذه المرحلة.

كما بإمكان ميلان والجار اللدود إنتر (18 نقطة لكل منهما) التساوي نقاطا مع النادي الجنوبي في حال حصدهما للنقاط الثلاث، علما أن "نيراتسوري" يحل ضيفا على هيلاس فيرونا الاحد ايضا.

من ناحيته، واصل كومو بقيادة مدربه لاعب خط الوسط السابق الإسباني سيسك فابريغاس نتائجه الرائعة حيث لم يذق طعم الخسارة في مباراته الثامنة تواليا في الدوري، حيث حقق 3 انتصارات، منها الفوز على يوفنتوس 2 0 في المرحلة السابعة، مقابل 5 تعادلات.

وعزز كومو من مركزه الخامس برصيد 17 نقطة، علما ان خسارته الاخيرة تعود إلى المرحلة الثانية أمام بولونيا 0 1.

وزاد أودينيزي مِحن ضيفه أتالانتا وألحق به خسارته الاولى هذا الموسم بفوزه عليه 1 0.

وسجل هدف اللقاء الوحيد نيكولو زانيولو في الدقيقة 40.

ولم يذق أتالانتا طعم الفوز للمباراة السادسة تواليا في مختلف المسابقات، وتحديدا منذ انتصاره على كلوب بروج البلجيكي 2 1 في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا في 30 أيلول/سبتمبر، ليحقق مذاك 5 تعادلات تواليا مقابل هزيمة.

وتجمد رصيد أتالانتا الذي قاده مدرب روما الحالي جان بييرو غاسبيريني لاحتلال المركز الثالث في "سيري أ" الموسم الماضي وضمان مشاركته في المسابقة القارية الأم، عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

في المقابل، عاد أودينيزي إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام يوفنتوس 1 3 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن موقتا.

ويلعب في ختام الامسية كريمونيزي مع يوفنتوس بقيادة مدربه الجديد لوتشانو سباليتي الذي حلّ بدلا من الكرواتي إيغورلا تودور.

وتتواصل المباريات الاحد فيلعب ميلان مع روما في قمة هذه المرحلة، وفيرونا مع إنتر، وتورينو مع بيزا، وفيورنتينا مع ليتشي، وبارما مع بولونيا.