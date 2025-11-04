ألونسو يقول إن "جودة" فيرتس ساهمت في إيصاله إلى تدريب ريال مدريد

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : قال الإسباني شابي ألونسو إنه حصل على منصب مدرب ريال مدريد بفضل فلوريان فيرتس جزئيا، مؤكدا أنه "لا يشك إطلاقا" في أن الدولي الألماني سيبدأ قريبا في التألق مع ليفربول الإنكليزي.

وقاد ألونسو وفيرتس فريق باير ليفركوزن لإنهاء هيمنة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني، محققين ثنائية الدوري والكأس في موسم 2023 2024 دون أي خسارة.

نجاح جعل ألونسو المرشح الأبرز لتولي تدريب ريال مدريد بعد رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي في وقت سابق هذا العام.

ورفض فيرتس عروض بايرن ميونيخ لينتقل إلى ليفربول في صفقة بلغت 100 مليون جنيه إسترليني (131 مليون دولار) في حزيران/يونيو.

لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، واجه صعوبات في التأقلم مع القوة البدنية للدوري الإنكليزي.

ولم يسجل فيرتس أي هدف حتى الآن مع الـ"ريدز"، واستُبعد من التشكيلة الأساسية في ثلاث من آخر أربع مباريات في الدوري.

وسيلتقي ألونسو وفيرتس وجها لوجه لأول مرة منذ مغادرتهما ألمانيا، عندما يحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وقال ألونسو، الذي لعب سابقا مع ليفربول بين عامي 2004 و2009 "لا أشك إطلاقا، قد يكون الأمر مجرد مسألة وقت".

وأضاف "الانتقال إلى هنا بعد سنوات طويلة في ألمانيا يمثل تغييرا كبيرا، ويحتاج إلى التأقلم، لكنه لاعب مميز فعلا".

وتابع "يمتلك الجودة والشخصية، وهو تنافسي… لا أشك إطلاقا في قدرات فلو".

أردف "لقد كان مميزا للغاية، وأحد الأسباب التي جعلتني أصل إلى هنا. أنا ممتن له، وآمل ألا يظهر ذلك غدا، لكننا نتطلع لرؤية مهاراته وتألقه".

ويعاني الظهير ترنت ألكسندر أرنولد أيضا من بداية بطيئة بعد انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد.

ولم يشارك الدولي الإنكليزي مع بطل أوروبا 15 مرة منذ نحو شهرين بسبب إصابة في العضلة الخلفية، ويفضل ألونسو الاعتماد على الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن منذ تعافي ألكسندر أرنولد.

وقال ألونسو "يمتلك قدرات رائعة. إنها مرحلة جديدة له على المستوى الرياضي، وكذلك البدني والذهني".

وأضاف "علينا مساعدته ليقدم أفضل ما لديه، لأنه لاعب استثنائي".