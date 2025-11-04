دوري أبطال أوروبا: نابولي يتعادل مجددا بغياب دي بروين

الرياص - اسماء السيد - روما : بدأ غياب لاعب الوسط الدولي البلجيكي كيفن دي بروين ينعكس على نتائج فريقه نابولي الإيطالي بعد تعادله مع ضيفه أينتراخت فرانكورت الألماني سلبا الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفشل نابولي بهز الشباك للمباراة الثانية تواليا، بعد تعادله مع ضيفه كومو في الدوري الإيطالي وفوزه الصعب على مضيفه ليتشي 1 0 قبلها في مباراتين أنقذه فيها حارس مرماه الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش بتصديه لركلتي جزاء.

ويبدو أن الحلول الهجومية باتت ضعيفة لدى فريق المدرب أنتونيو كونتي، في ظل غياب دي بروين بين ثلاثة وأربعة أشهر بسبب إصابة في فخذه الأيمن، وعدم جاهزية مواطن الاخير المهاجم روميلو لوكاكو.

منذ وصوله بانتقال حر إلى نابولي، سجل دي بروين 4 أهداف في ثماني مباريات في "سيري أ"، وقدّم تمريرتين حاسمتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واكتفى نابولي بنقطة رفعت رصيده إلى أربع نقاط بعد فوز على سبورتينغ البرتغالي وخسارتين أمام مانشستر ستي الإنكليزي وأيندهوفن الهولندي.

كما كان هذا التعادل الأول لفرانكفورت أيضا، بعد خسارتين وفوز وحيد.

وقدّم الفريقان مباراة ضعيفة هجوميا لم يتمكنا خلالها من تهديد المرميين بشكل جدّي طوال أكثر من ساعة، باستثناء تصدّي الحارس ميكايل تسيترير لتسديدة من المقدوني الشمالي إلييف إيلماس (13).