قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول .. عمر مرموش: أنا وصلاح فخر مصر

الرياض - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قبل ساعات من القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الانكليزي، والتي تقام الساعة السابعة والنصف مساء الغد (الأحد) بتوقيت السعودية، باستاد الاتحاد بمدينة مانشستر، أكد النجم المصري عمر مرموش لاعب مان سيتي أن مواجهته مع مواطنه المصري محمد صلاح هداف ونجم ليفربول شرف كبير للكرة المصرية.

وقال مرموش إن المواجهة المرتقبة أمام ليفربول تحظى بأهمية كبيرة لفريقه، خاصة في ظل صراع الصدارة المحتدم في البريميرليغ

وتحمل المواجهة أهمية كبرى للفريقين اللذين هيمنا على لقب الدوري الإنكليزي في آخر 8 سنوات، بواقع 6 ألقاب لصالح مانشستر سيتي، ولقبين لليفربول، ما يفسر أيضا كونهما من المرشحين للقب النسخة الحالية من البطولة إلى جانب المتصدر مبكرا أرسنال.

وقال مرموش في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "إنه لقاء مهم لغاية بالطبع، بالنسبة لنا كفريق، هم أبطال الموسم الماضي، وبين الفرق التي تقاتل على اللقب هذا العام أيضا، لذلك يتعين علينا أن نفوز عليهم، وبالطبع ليفربول وأرسنال، فريقان على قدر كبير من القوة بالتأكيد، لكن هذه المباريات الحاسمة إذا فزت فيها فستكون على الطريق الصحيح، فكل مباراة تكسبها تقترب أكثر من القمة".

وستكون الأنظار مسلطة على المواجهة الخاصة بين الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح، واللذين يتنافسان مع فريقيهما مانشستر سيتي وليفربول، ويجمعهما المنتخب المصري.

ويقول مهاجم مانشستر سيتي إنهما يضعان المنافسة المحلية جانبا عندما يتعلق الأمر بالانضمام للمنتخب الوطني، علما بأن مصر تأهلت بالفعل إلى نهائيات كأس العالم التي تقام الصيف المقبل.

وتابع مرموش: "بالطبع اللعب ضد صلاح شيء كبير بالنسبة لي، وأن يكون هناك لاعبان مصريان في الدوري الإنكليزي يتنافسان على اللقب، لكنني آمل في أن يفوز مانشستر سيتي، وسنرى ما سيحدث".

وأكمل حديثه :"نحاول أنا وصلاح أن نبقي هذه الأمور بعيدة عن المنتخب الوطني، دائما ما نمزح ونخلق مناخا بعيدا عن الكرة، لأن حياتنا بالكامل تتمحور حول كرة القدم، لذا عندما ننضم لمنتخبنا، نظل نتحدث عن الكرة مع أصدقائنا، لكننا نحاول أن نتحدث عن موضواعات أخرى".

وأضاف: "في مصر يشعرون بالفخر لأننا ثنائي مصري في الدوري الإنكليزي، وكلانا نلعب لناديين من بين الأفضل في العالم، محمد صلاح وكل ما حققه والتاريخ الذي صنعه بالفعل، ولا يزال يكتبه، أشعر بأن الجماهير فخورة بنا، عندما تأتي مباراة كهذه، تزداد سعادتهم برؤية اللاعبين المصريين في الملعب، وهذا وحده يعني لهم الكثير".