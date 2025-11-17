مبابي وسان جرمان في دعاوى متبادلة بمئات الملايين

الرياص - اسماء السيد - باريس : طالب قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي، الإثنين، بتعويض قدره 240 مليون يورو (278 مليون دولار) من باريس سان جرمان، في نزاع متصاعد بشأن الوضع القانوني لعقده والطريقة التي عامله بها ناديه السابق.

وردّ باريس سان جرمان بدعوى مضادة ضد مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني العام الماضي، مطالبا بـ180 مليون يورو أمام محكمة العمل في باريس، مستندا إلى فشل صفقة انتقاله إلى نادي الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو، والتي رفضها اللاعب.

وكان مبابي (26 عاما) تقدم بشكوى في حزيران/يونيو الماضي بشأن الطريقة التي عومل بها من قبل النادي في بداية موسم 2024.

ويعتقد الهداف النادر أنه هُمّش من قبل النادي المملوك لقطر، وأُجبر على التدريب مع لاعبين يسعى النادي الى التخلص منهم، بعد رفضه توقيع عقد جديد، وهي ممارسة أثّرت أيضا على لاعبين آخرين، ما دفع رابطة اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي.

ولم يُدع مبابي للمشاركة في جولة باريس سان جرمان التحضيرية في آسيا عام 2023، وغاب عن أول مباراة في الموسم، لكنه عاد لاحقا إلى الفريق بعد محادثات مع النادي.

وبعد سبعة مواسم مع باريس سان جرمان، انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، حيث يتقاضى راتبا سنويا يُقدّر بـ30 مليون يورو.