أن بي ايه: بيلوبس يدفع ببراءته من تهم القمار المرتبط بالمافيا

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : دفع تشونسي بيلوبس مدرب بورتلاند تريل بليزرز ببراءته من تورطه المزعوم في مخططات قمار غير قانونية مرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة التابعة للمافيا هزت دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفقا لما أفاد الاثنين ممثلو الإدعاء.

وتم القبض على بيلوبس، النجم السابق لفريق ديترويت بيستونز وعضو قاعة مشاهير أن بي ايه، لدوره المزعوم في تنظيم ألعاب بوكر غير قانونية يُقال إنها مرتبطة بالمافيا.

وتم استهداف بيلوبس مع نجم ميامي هيت، تيري روزيير، في تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية الاحتيال التي يُزعم أنها شهدت عمليات غش من قبل اللاعبين باستخدام تقنيات متطورة من بينها آلات خلط قادرة على قراءة البطاقات وكاميرات خفية وأوراق لعب مزودة برموز شريطية.

وتم القبض على العشرات من المشتبه بهم كجزء من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ووُضع روزيير وبيلوبس في إجازة إدارية لأجل غير مسمى من قبل رابطة الدوري بعد إلقاء القبض عليهما في التحقيق بشأن المراهنات الرياضية والمقامرة.

وكان روزيير مع اللاعب والمدرب المساعد السابق دامون جونز من بين ستة أشخاص تم القبض عليهم في قضايا منفصلة تتعلق بمراهنات رياضية.

وأكد مكتب المدعي العام في المنطقة الشرقية من نيويورك لوكالة فرانس برس أن بيلوبس اتُهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال وغسل أموال، وهو ما دفع ببراءته الاثنين.

وتم إطلاق سراح بيلوبس بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار بعد مثوله في البداية أمام المحكمة الفيدرالية في بورتلاند بولاية أوريغون، ومثله المحامي مارك موكاسي في جلسة استماع قصيرة في محكمة بروكلين.

وقال ممثلو الإدعاء إن شهرة بيلوبس ساعدت في جذب اللاعبين إلى ألعاب عالية المخاطر تستخدم "تكنولوجيا غش عالية التقنية".

من ناحيته، قال آدم سيلفر مفوض رابطة الدوري الشهر الماضي إنه "منزعج للغاية" من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي واسع النطاق في المقامرة غير القانونية.

وقال في مقابلة مع أمازون برايم "كان رد فعلي الأولي هو أنني منزعج للغاية. لا يوجد شيء أكثر أهمية للدوري وجماهيره من نزاهة المنافسة".