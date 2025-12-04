بطولة إنكلترا: أرسنال يبتعد مجددا في أمسية تعثر ليفربول وسقوط تشلسي

الرياص - اسماء السيد - لندن : ابتعد أرسنال مجددا في صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوزه على ضيفه برنتفورد 2 0 الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة التي شهدت تجنب ليفربول حامل اللقب الخسارة على أرضه أمام سندرلاند وإنقاذه نقطة التعادل 1 1، فيما سقط تشلسي أمام مضيفه ليدز يونايتد 1 3.

ودخل فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا اللقاء وهو على بعد نقطتين فقط من ملاحقه مانشستر سيتي بعد الفوز المثير الذي حققه الأخير على فولهام 5 4 الثلاثاء، لكنه نجح في توسيعه مجددا إلى خمس نقاط والعودة سريعا إلى سكة الانتصارات بعد تعادله في المرحلة الماضية على أرض جاره تشلسي 1 1 رغم التفوق العددي منذ الشوط الأول.

وحافظ أرسنال على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثامنة عشرة تواليا في كافة المسابقات، على أمل المواصلة على هذا النحو من أجل تحقيق حلم الفوز بلقب الدوري الممتاز لأول مرة منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

وبجلوس لاعبين مؤثرين عدة على مقاعد البدلاء، بينهم بوكايو ساكا والسويدي فيكتور يوكيريس، حسم أرسنال اللقاء بهدف سجله منذ الدقيقة 11 الإسباني ميكل ميرينو برأسية بعد عرضية من بن وايت، في لقاء لم يكن فيه برنتفورد لقمة سائغة إذ كان ندا صعبا وكان قريبا حتى من التسجيل لكن الحارس الإسباني دافيد رايا ثم العارضة حرما كيفن شاده من الهدف في أبرز فرص الضيوف (21).

وفي النهاية وبعد هدف ثان سجله في الرمق الأخير البديل ساكا إثر هجمة مرتدة وتمريرة بينية من ميرينو وخطأ في صد الكرة من الحارس الإيرلندي كاومين كيليهر (1+90)، بقي برنتفورد من دون فوز في معقل أرسنال منذ نيسان/أبريل 1938 في دوري الدرجة الأولى سابقا (2 0)، فيما كان فوزه الأخير بالمجمل على "المدفعجية" في مباراته الأولى على الإطلاق بالدوري الممتاز في آب/أغسطس 2021 على ملعبه.

وعلى أنفيلد وببقاء المصري محمد صلاح للمباراة الثانية تواليا على مقاعد البدلاء، انتكس ليفربول مجددا لكنه تجنب أقله هزيمة أولى على أرضه أمام سندرلاند منذ أيام دوري الدرجة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 1983 (0 1).

فيرتس يحتفل بهدفه الأول ولكن...

وبعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية أمام مانشستر سيتي (0 3) ونوتنغهام فوريست (0 3) في الدوري وأيندهوفن الهولندي (1 4) في دوري أبطال أوروبا، اعتقد جمهور ليفربول أن حامل اللقب عاد إلى السكة الصحيحة بفوزه في المرحلة الماضية على مضيفه وست هام 2 0.

لكن سندرلاند كان له كلمة مختلفة، إذ، وبعد شوط أول سلبي، تقدم على فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت في الدقيقة 67 عبر المغربي شمس الدين الطالبي بتسديدة من خارج المنطقة، قبل أن يعتقد الألماني فلوريان فيرتس أنه افتتح رصيده مع "الحمر" بإدراكه التعادل في الدقيقة 81، إلا أن الهدف احتسب في النهاية لصالح الفرنسي نوردي موكييليه بالخطأ في مرمى فريقه الذي كان قريبا جدا من حسم النقاط الثلاث لولا تدخل البديل الإيطالي فيديريكو كييزا لإبعاد الكرة عن خط المرمى (3+90).

ولم تكن حال تشلسي أفضل من ليفربول، إذ سقط على أرض ليدز يونايتد بهدف للبرتغالي بيدرو نيتو (50) مقابل ثلاثة أهداف للسلوفيني ياكا بيول (6) والياباني آو تاناكا (43) ودومينيك كالفيرت لوين (72)، ليتلقى فريق الإيطالي إنتسو ماريسكا الهزيمة الرابعة للموسم.

وبتجمد رصيده عند 24 نقطة، تخلى تشلسي عن المركز الرابع لصالح أستون فيلا الذي حوّل تخلفه أمام مضيفه برايتون بهدفين سجلهما الهولندي يان بول فان هيكي (9) والإسباني باو توريس (29 بالخطأ في مرمى فريقه) إلى فوز سادس تواليا محليا وقاريا بنتيجة 4 3، بفضل ثنائية لأولي واتكينز (37 و7+45) وهدفين من البلجيكي أمادو أونانا (60) والهولندي البديل دونيل مالين (78)، فيما كان الهدف الثالث لأصحاب الأرض من نصيب فان هيكي أيضا (83).

وعاد نوتنغهام فوريست من ملعب ولفرهامبتون الأخير بفوزه الخامس في تاسع مباراة له مع مدربه الجديد شون دايش في كافة المسابقة، وجاء بهدف سجله الألماني إيغور جيزوس (72).