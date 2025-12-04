شعلة أولمبياد ميلانو-كورتينا في طريقها إلى إيطاليا

الرياص - اسماء السيد - اثينا : سُلِمت شعلة أولمبياد ميلانو كورتينا الشتوي 2026 إلى منظمي المدينة المضيفة الخميس خلال مراسم أقيمت في أثينا، إيذانا بانطلاق جولة تتابع تستمر شهرين في إيطاليا قبل افتتاح الألعاب في السادس من شباط/فبراير.

وقال جوفاني مالاغو، رئيس اللجنة المنظمة لألعاب ميلانو كورتينا، من ملعب باناثينايكو الذي شهد إحياء أول أولمبياد حديث عام 1896، إن "اليوم يُمثِل لحظة سحرية بالنسبة لنا جميعا".

وأجبرت التوقعات بحصول عاصفة المنظمين اليونانيين على تقصير المراسم وإلغاء الحضور المخطط لآلاف التلاميذ.

وتطلبت تغييرات مماثلة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بمدينة أولمبيا القديمة، مهد الألعاب عام 776 قبل الميلاد، حيث تم استخدام شعلة احتياطية في المراسم الرسمية.

وبعد جولة تتابع استمرت تسعة أيام في أنحاء اليونان، تم الاحتفاظ بالشعلة ليلة الأربعاء في الأكروبوليس بأثينا.

وبعد مراسم التسليم الخميس، تتجه الشعلة إلى روما لتبدأ مسارا يستمر 63 يوما على مسافة 12 ألف كيلومتر مرورا بأهم المدن الإيطالية والموقع الأثري في بومبيي.

وسيتناوب على حمل الشعلة قرابة 10 آلاف شخص.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بين 6 و22 شباط/فبراير، حيث تستضيفها إيطاليا للمرة الثالثة، وتكون أول دورة تقام في أوروبا الغربية منذ ألعاب تورينو عام 2006.

في المقابل، ستقام دورة الألعاب البارالمبية الشتوية بين 6 و15 آذار/مارس.

وتمتد المنافسات على مساحة واسعة من ميلانو وصولا إلى جبال الدولوميت في شمال شرق إيطاليا.

وتقام مسابقات الرياضات الجليدية في ميلانو، فيما تستضيف بورميو وكورتينا منافسات التزلج الألبي.

في المقابل، تقام منافسات البياثلون في أنترسيلفا، فيما تستضيف فال دي فييمي مسابقات التزلج الشمالي، كما تحتضن ليفينيو في جبال الألب الإيطالية منافسات التزلج الحر والتزلج على الجليد.

على الرغم من أن المنافسات الخارجية تُقام على ارتفاع كاف، يقوم منظمو ألعاب ميلانو كورتينا بتخزين كميات من الثلج الاصطناعي تحسبا لأي طارئ.

وكما حصل في العديد من الدورات السابقة، ومنها أثينا 2004، تواجه الألعاب بعض التأخيرات في بناء المنشآت.

وقال مسؤول بارز في الاتحاد الدولي للتزلج هذا الأسبوع إن الهيئة قلقة بشأن التأخير في موقع منافسات التزلج الحر والألواح الثلجية (سنوبورد).

كما أعرب الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد ودوري الهوكي الأميركي عن مخاوفهما بشأن التأخير في بناء الصالة الرئيسية التي تقام عليها مباريات هذه الرياضة.