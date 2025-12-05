بطولة إنكلترا: غوارديولا يطالب القنوات الناقلة بقنينة نبيذ بعد الفوز المثير على فولهام 5-4

الرياص - اسماء السيد - لندن : قال المدرب الاسباني لمانشستر سيتي ثاني الدوري الانكليزي لكرة القدم بيب غوارديولا الجمعة إن "القنوات التلفزيونية يجب أن تقدم لي قنينة نبيذ" مقابل الأداء الرائع أمام المضيف فولهام (5 4) الثلاثاء حيث اعتبره "واحدًا من أفضل لقاءات الموسم".

وأكد المدرب الإسباني أنه استمتع بالمباراة رغم اللحظات المثيرة في الدقائق الأخيرة حيث كان فريقه متقدما 5 1 قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف متتالية.

وأضاف في مؤتمر صحافي عشية استضافة سندرلاند في المرحلة الخامسة عشرة "يجب أن تكون واحدة من أفضل مباريات العام، الموسم، أليس كذلك؟ إذا كان هناك جائزة لذلك، فنحن مرشحون مع فولهام".

وتابع "إذا كنت في منزلي وأشاهد هذه المباراة، فلن أغير القناة. أنا شبه متأكد أن القنوات الناقلة سعيدة بنا. عليهم أن يفكروا في شكري، أنا وماركو (سيلفا، المدرب البرتغالي لفولهام)، وأن يقدموا لنا جميعاً قنينة نبيذ. لا، أنا لا أمزح".

بعد فترة التوقف الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر، قدم مانشستر سيتي أداءً غير ثابت حيث خسر أمام نيوكاسل 1 2، وحقق فوزا قاتلا في الوقت بدل الضائع على ليدز يونايتد (3 2)، ثم انتصارا بشق الأنفس على فولهام (5 4).

واستقبلت شباك مانشستر سيتي الذي فقد لقب الدوري لصالح ليفربول الموسم الماضي، 16 هدفاً حتى الآن في الدوري هذا الموسم، أي أكثر بتسعة أهداف من أرسنال المتصدر.

واعترف غوارديولا بأن فريقه بحاجة إلى التحسن دفاعياً، لكنه أشار إلى أنهم لا يمنحون الخصوم خلق الكثير من الفرص الواضحة.

وأضاف "بالطبع لا أحب استقبال هدفين (في الفوز 3 2 على ليدز) وأربعة أهداف (أمام فولهام)، ستة أهداف في مباراتين، لكن في الوقت نفسه نحن الفريق الذي يخلق فرصا أكثر ويسجل أكثر، ويجب أن نبني على ذلك. علينا إصلاح هذه الأمور".

وأضاف "أعتقد أننا نستطيع أن نكون أفضل، نحن نخلق الفرص ونسجل الأهداف لأننا بنينا فريقاً لهذا الغرض (...) لكن يجب أن نكون أكثر صلابة. هذا يخص الجميع، ليس فقط حراس المرمى أو المدافعين".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري قبل أن استضافة سندرلاند، العائد حديثا الى دوري الاضواء ومفاجأة الموسم حيث يحتل المركز السادس بعد فوزه على تشلسي (2 1)، ثم تعادله مع أرسنال (2 2) وليفربول (1 1) خلال الشهر الماضي، بين نتائج جدية أخرى.

وأكد غوارديولا: "برأيي المتواضع، هم يستحقون (سندرلاند) أن يكونوا في هذا الموقع. (...) أربع عشرة مباراة في الدوري ضد هؤلاء المنافسين، والحصول على هذه النتائج والتواجد في هذا المركز، هم يستحقون ذلك".

وتابع المدرب المتوج ست مرات بلقب الدوري الإنكليزي: "لديهم أربع أو خمس أو ست أمور يقومون بها باستمرار بشكل جيد، وإلا لما كانوا هنا. في هذا الدوري، هذا مستحيل. إنه تحدٍ جيد بالنسبة لنا".

وكشف غوارديولا أن لاعب الوسط مواطنه رودري الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، لن يكون جاهزاً لمواجهة سندرلاند.