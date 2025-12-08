سلوت يعتبر أن علاقته بصلاح لم تنكسر

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : أكدّ الهولندي أرنه سلوت مدرب ليفربول بطل انكلترا أن علاقته بمهاجمه المصري محمد صلاح لم تنكسر، ذلك بعد ان استبعده عن تشكيلة الفريق التي تستعد لمواجهة انتر ميلان في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وقال سلوت للمشجعين: "هذا ليس شعوري، لكنه يملك الحق في أن يشعر بما يشعر به. أنا لم أشعر بذلك إطلاقا".

واستُبعد الدولي المصري عن تشكيلة الفريق المتوجهة إلى إيطاليا على الرغم من مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق الاول صباح الإثنين، ذلك بعدما ابدى شعوره بـ "الخذلان" من النادي، كاشفا أيضا عن تراجع علاقته بسلوت.

جاءت تصريحات صلاح النارية بعد التعادل امام ليدز يونايتد 3 3 في الدوري المحلي، حيث بقي للمباراة الثالثة تواليا أسير مقاعد البدلاء.

وردّ سلوت عندما سُئل عمّا إذا كان صلاح الذي سجل 250 هدفا لليفربول منذ انضمامه من روما الإيطالي عام 2017، قد خاض آخر مباراة له مع "ريدز": "لا فكرة لدي".

وأضاف سلوت "لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي".

وتابع "لديه كل الحق في أن يشعر بما يشعر به، لكن ليس من حقه أن يشارك ذلك مع وسائل الإعلام".