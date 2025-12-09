صلاح يحضر إلى مركز تدريبات ليفربول وسط غموض حول مستقبله

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : حضر النجم المصري محمد صلاح إلى مركز تدريبات فريقه ليفربول الثلاثاء في وقت تتزايد فيه الشكوك حول مستقبله مع حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

واستُبعد الدولي المصري عن تشكيلة فريقه المسافرة إلى ميلانو لمواجهة إنتر في دوري أبطال اوروبا الثلاثاء، ذلك بعد ان وجّه انتقادات علنية لمدربه الهولندي ارنه وإدارة ريدز، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا.

وتوجه صلاح إلى مركز تدريبات ليفربول في كيركبي بسيارته الخاصة، قبل ان ينشر صورة له من مركز الإعداد البدني للنادي على خاصية "ستوري" في حسابه بانستغرام.

وقال صلاح (33 عاما) بعد التعادل امام ليدز 3 3 الأحد، بأنه يشعر بأنه "خُذل" من قبل النادي وبأن علاقته مع سلوت انهارت، ما أشعل التكهنات الإعلامية حول اتجاه الدولي المصري للرحيل عن أنفيلد في كانون الثاني/يناير، رغم أنه لم يمر سوى أشهر قليلة على تجديد عقده في نيسان/أبريل.

وتشير العديد من التقارير الإعلامية الى استعداد أكثر من ناد سعودي لتقديم عروض من أجل استمالة صلاح.

وفاز الـ"حمر" أربع مرات من أصل 15 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، إذ يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب دوري أبطال اوروبا برصيد تسع نقاط، في حين أنه يأتي تاسعا في الدوري الممتاز بفارق عشر نقاط عن أرسنال المتصدر.