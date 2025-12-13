عاجل.. صلاح يعود ويحقق رقماً قياسياً مع أنشودة "الملك المصري" (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ليفربول: حقق ليفربول الإنكليزي انتصارا مهما بالدوري الإنكليزي الممتاز، على ضيفه برايتون، مساء السبت بهدفين دون مقابل، في ليلة عودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة مع الفريق وتحقيق الرقم القياسي التاريخي للاعب الأكثر مساهمة في الأهداف (تسجيلاً للأهداف وصناعة لها) للاعب مع فريق واحد.

Mo Salah applauds the Kop with a smile on his face after a week filled with speculation on his future. pic.twitter.com/nYz2uuAzGK — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 13, 2025

وفي مباراة شهدت عودة محمد صلاح، الذي شارك منذ الدقيقة 26، بديلا عن المصاب جو غوميز، حقق "الريدز" انتصارا مهما على برايتون بنتيجة 2-0.

وسجل لليفربول نجمه الفرنسي هيوغو إيكيتيكي الهدفين، الأول في الثانية 46 من انطلاق اللقاء، بينما ساهم صلاح في تمريرة الهدف الثاني. وبهذا الانتصار ارتفع ليفربول للمركز السادس مؤقتا.

وحقق النجم المصري محمد صلاح مساء اليوم السبت، إنجازًا تاريخيًا مع نادي ليفربول في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنكليزي.

وقدم محمد صلاح تمريرة حاسمة لزميله الفرنسي هوجو إيكيتيكي سجل من خلالها هدف ليفربول الثاني في شباك برايتون.

بتلك المساهمة بات محمد صلاح أكثر من سجل وصنع أهدافًا لنادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 277 مساهمة تهديفية، متفوقًا على واين روني صاحب الـ 276 مساهمة.

وودع محمد صلاح فريقه، بعد اللقاء، متجها إلى كأس أمم إفريقيا في المغرب، مع منتخب بلاده مصر، كما هتفت الجماهير بأغنية "الملك المصري" وهي مصالحة بين النجم المصري وجماهير فريقه، مما يجعله على الأرجح يغلق ملف الرحيل عن النادي ، ولو بصفة مؤقتة بعد أن انفجر بتصريحات غاضبة قبل أيام قائلاً أن هناك من يريد أن يجعله كبش فداء للنتائج السيئة، مضيفاً أن ليفربول ألقى به تحت الحافلة، مشدداً على أن هناك من لا يريد استمراره مع النادي.

