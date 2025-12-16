الفيفا يتوج عثمان ديمبلي على عرش الكرة العالمية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة: في عام لا ينسى ولا يمكن تكراره للفرنسي عثمان ديمبلي حصل جناح نادي باريس سان جيرمان على جائزة (FIFA) لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، خلال حفل توزيع جوائز "فيفا" الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء.

وتفوق عثمان ديمبيلي على كل من مواطنه كليان مبابي لاعب ريال مدريد، والإسباني لامين جمال لاعب برشلونة. وجاء تتويج ديمبلي مكافأةً لموسم استثنائي قدمه المهاجم مع باريس سان جيرمان، ولعب دورا كبيرا في فوز النادي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، مسجلا ثمانية أهداف وصانعا ستة أخرى، التتويج الثلاثية المحلية، كما أسهم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في وصول فريقه إلى نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية.

أبرز إنجازات ديمبلي:

- التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025

- التتويج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2024/2025

- التتويج بلقب كأس فرنسا موسم 2024/2025

- التتويج بلقب كأس الأبطال الفرنسي 2024

- المركز الثاني في كأس العالم للأندية FIFA 2025™

- المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية موسم 2024/2025

- أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025

- اختياره ضمن تشكيلة الموسم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"

- أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

- اختياره ضمن تشكيلة الموسم في الدوري الفرنسي

- تقاسم صدارة هدافي الدوري الفرنسي موسم 2024/2025

كيفية اختيار الفائز بجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب:

تم اختيار قائمة مختصرة من اللاعبين من قبل لجنة من الخبراء، استنادًا إلى الأداء والإنجازات خلال الفترة الممتدة من 11 أغسطس 2024 حتى 2 أغسطس 2025.

من بين هذه القائمة المختصرة، صوّت على الجائزة كل من مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، والصحفيين المتخصصين في كرة القدم، إضافة إلى المشجعين الذين أدلوا بأصواتهم عبر الموقع الرسمي لـ FIFA. وقد قام المصوّتون باختيار خياراتهم الثلاث الأولى للفوز بالجائزة.

منحت النقاط للمرشحين بحسب ترتيبهم، بواقع خمس نقاط للاختيار الأول، وثلاث نقاط للاختيار الثاني، ونقطة واحدة للاختيار الثالث.

لم يُسمح لقادة المنتخبات الوطنية المرشحين بالتصويت لأنفسهم.

تشكل كل فئة من الفئات الأربع للمصوّتين (المدربون، قادة المنتخبات، الصحفيون، والجماهير) نسبة 25% من إجمالي الأصوات، بغض النظر عن عدد المصوّتين في كل فئة.

منحت جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب للمرشح الذي حصد أعلى مجموع من النقاط، والتي تم احتسابها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قواعد التوزيع.

في حال تساوي المتأهلين في عدد النقاط، تُمنح الجائزة للاعب الذي نال أكبر عدد من الأصوات كخيار أول ضمن فئته الخاصة من المصوّتين (قادة المنتخبات الوطنية للرجال في هذه الجائزة).

وقد أشرف مراقبون مستقلون على عملية التصويت الخاصة بجائزة ذا بيست The Best من FIFA لأفضل لاعب.

