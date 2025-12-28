بطولة إيطاليا: ميلان يتصدر موقتا وثنائية هويلوند تعيد نابولي إلى سكة الانتصارات

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : أنهى ميلان العام الحالي بانتصار كبير على ضيفه فيرونا 3 0 ليعتلي الصدارة موقتا، فيما سجل الدنماركي راسموس هويلوند هدفي نابولي وقاده للعودة إلى سكة الانتصارات منذ تتويجه بلقب الكأس السوبر المحلية بفوزه على مضيفه كريمونيزي 2 0، الاحد ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحكم ميلان قبضته على صدارة الترتيب ورفع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول موقتا بفارق نقطة عن نابولي حامل اللقب ونقطتين عن جاره وغريمه إنتر الذي يحلّ ضيفا على أتالانتا في ختام مباريات هذه الامسية.

كما عاد "روسونيري" إلى سكة الانتصارات بعد فترة من التذبذب تخللها هزيمتين وتعادل وانتصار واحد فقط ضمن كافة المسابقات.

في المقابل، تلقّى فيرونا خسارة أولى بعد انتصارين تواليا في الدوري، فتجمّد بذلك رصيده عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

سجّل الأميركي كريستيان بوليسيك (45+1) والفرنسي كريستوفر نكونكو الذي افتتح باكورة أهدافه مع "روسونيري" في الدوري بعد هدفه أمام ليتشي في الكأس المحلية في أيلول/سبتمبر (48 من ركلة جزاء و53).

وقال أليغري "إنه (نكونكو) فتى حساس، وحريص على تقديم أداء جيد هنا... أعتقد أن بإمكانه مواصلة التطوّر، تماما كما يتعيّن علينا أن نفعل. سنحتاج إلى الجميع لأن لدينا جدول مباريات مزدحما جدا خلال الشهر المقبل تقريبا".

في نهاية شوط أول للنسيان بين الفريقين، منح بوليسيك الأفضلية لأصحاب الأرض، بعدما تابع بيسراه من مسافة قريبة إلى داخل الشباك رأسية الفرنسي أدريان رابيو، إثر ركلة ركنية نفذها الكرواتي لوكا مودريتش من الجهة اليمنى (45+1).

الهدف هو العاشر للدولي الأميركي مع فريقه في 15 مباراة ضمن كافة المسابقات هذا الموسم.

وفي مطلع الشوط الثاني، ارتكب المدافع الدنماركي فيكتور نيلسون خطأ على نكونكو، فاحتسب الحكم مايكل فابري ركلة جزاء ترجمها المهاجم الفرنسي بنجاح، محرزا بذلك هدفه الأول بقميص الفريق اللومباردي في الدوري (48).

ولم يكد فيرونا يلتقط أنفاسه حتى سدّد مودريتش كرة بيسراه من على مشارف منطقة الجزاء، أنقذها الحارس لورنتسو مونتيبو بمساعدة القائم الأيسر، فتهيّأت أمام نكونكو الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى المشرّع أمامه (53).

وكرّس ميلان بهذا الانتصار عقدته لفيرونا، محققا انتصاره العاشر عليه في المواجهات العشرة الأخيرة بينهما، الثاني عشر في آخر 14 مواجهة مقابل تعادلين ومن دون خسارة.

يُذكر أن آخر انتصار لفيرونا على ميلان يعود إلى المرحلة السابعة عشرة من ذهاب دوري 2017 2018 بنتيجة 3 0 في 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 في فيرونا.

ثنائية للدنماركي هويلوند

وبثنائية هويلوند في الشوط الاول في الدقيقتين 13 من مسافة قريبة و45 بعد كرة عرضية من ماتيو بوليتانو سددها بهدوء في المرمى، عاد نابولي المتوج بالكأس السوبر إلى سكة الانتصارات.

ورفع هويلوند رصيده إلى 6 أهداف في 12 مباراة في الـ "سيري أ"، أكثر بهدفين من غلته الاجمالية مع مانشستر يونايتد الانكليزي في الموسم الماضي خلال 32 مباراة ضمن الدوري.

وحقق المهاجم الدنماركي الثنائية للمرة الثانية مع نابولي بعدما سبق له أن سجل هدفي الفوز على يوفنتوس 2 1 في المرحلة الرابعة عشرة، علما أن فريق "السيدة العجوز" تراجع إلى المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان.

كما رفع هويلوند رصيده من الأهداف مع نابولي في جميع المسابقات إلى ثمانية أهداف، حيث حقق الفريق الجنوبي حامل اللقب ثلاث نقاط بسهولة في كريمونا وحافظ على سعيه للاحتفاظ باللقب.

وكان نابولي خسر أمام أودينيزي 0 1 قبل خوض مسابقة الكأس السوبر التي توّج بها في السعودية على حساب بولونيا بفوزه عليه 2 0.