بطولة إنكلترا: أرتيتا يحث أرسنال على فك نحس السنة الجديدة

الرياص - اسماء السيد - لندن : حث المدرب الإسباني ميكل أرتيتا فريقه أرسنال على فك نحس السنة الجديدة، من أجل تعزيز حظوظه بإحراز لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2004.

وأنهى أرسنال 2025 في صدارة الدوري الممتاز بفارق أربع نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد فوزه الكبير على أستون فيلا الثالث 4 1، مؤكدا مرة أخرى أنه جاد في مسعاه للعودة إلى منصة التتويج وإحراز اللقب الرابع عشر الذي طال انتظاره لأكثر من عقدين.

لكن في المناسبات الخمس التي أنهى فيها أرسنال السنة في صدارة الترتيب خلال الأعوام الـ23 الماضية، فشل في إحراز اللقب، آخرها قبل ثلاثة مواسم حين أنهى الدوري متخلفا بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي البطل.

وقال أرتيتا عشية لقاء بورنموث في المرحلة العشرين إنه لم يكن يعلم بهذه الاحصائية، داعيا إلى "كسرها".

وكشف المدرب الإسباني أن لاعبيه متعطشون لإحراز اللقب الذي أفلت منهم في المواسم الثلاثة الماضية حيث اكتفوا بالوصافة، مضيفا "هذا ما تشعر به كل يوم عندما يكونون معنا، في التدريبات أو في كل مباراة. يمكنكم أن تروا الرغبة، يمكنكم أن تروا الطاقة التي يبذلونها، مدى رغبتهم في ذلك، وهذا ما نحن بحاجة إليه".

وتابع "لا يزال أمامنا خمسة أشهر، علينا أن نتعامل معها كل يوم على حدة، أن نستمتع بعملية التواجد في هذا الموقع والمضي قدما".

وقال أرتيتا إن لاعبيه كانوا في حالة معنوية مرتفعة بعد اكتساحهم أستون فيلا في ملعب الإمارات الثلاثاء وابتعادهم في الصدارة بأربع نقاط بعد تعادل سيتي سلبا مع سندرلاند الخميس.

وأردف "كانت (الأجواء) رائعة بطبيعة الحال بعد المباراة أمام خصم قوي جدا. أن نؤدي ونفوز بالطريقة التي فعلناها، أمر رائع. التركيز (الآن) على بورنموث. نعرف مدى صعوبة المباراة غدا، والجميع سيكون في كامل الجاهزية".

وقال الإسباني إنه سعيد بموقع فريقه مع الوصول إلى منتصف الموسم، لكنه شدد "هناك أمور يجب تحسينها بالطبع، والشيء الوحيد الذي نعرفه هو أن الأمر يتعلق دائما بالمباراة التالية، ونعرف مدى صعوبة التغلب على كل خصم".

وواجه أرسنال أزمة مع الإصابات هذا الموسم، لكنه استعاد خدمات البرازيليين المدافع غابريال ماغالهايش والمهاجم غابريال جيزوس، فيما يواجه احتمال غياب ديكلان رايس عن رحلة السبت إلى بورنموث بعدما افتقده الفريق في الفوز على فيلا أيضا.